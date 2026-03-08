Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep
Foto: © photonews

Racing Genk heeft zaterdagavond een nederlaag geleden op het veld van Union SG. De Limburgers kwamen nooit echt in hun spel en konden nauwelijks gevaar creëren. Daan Heymans bleef na afloop met een wrang gevoel achter.

Racing Genk kreeg zaterdagavond een klap van Union SG. De Brusselaars wonnen met 2-1 en hielden de Limburgers lange tijd uit de wedstrijd. Veel gevaar konden ze niet creëren in het Dudenpark.

"Het was een moeilijke avond", vertelde Daan Heymans na afloop bij Het Belang van Limburg. "We kwamen op een onnodige manier op achterstand. Nadien speelden zij hun spelletje en was het moeilijk voor ons om in de wedstrijd te komen."

Daan Heymans baalt na nederlaag in Dudenpark

Genk kon niet reageren op de tegendoelpunten en bleef individuele fouten maken. Heymans had toch het gevoel dat er nog iets meer in zat, ook al hadden de drie punten misschien niet verdiend geweest. Zelf scoorde de middenvelder wel een strafschop.

"Het is niet iets om heel trots op te zijn vandaag", had hij daarover te zeggen. "Met zoiets kopen we nu niets. Zo’n penalty is alleen leuk als we beloond worden met een punt en dat was niet het geval."

Lees ook... Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"
"We wisten dat het heel moeilijk ging worden. Het weegt wel zwaar. Misschien verdienden we geen drie punten, maar toch bleef het gevoel hangen dat er meer in zat als we bepaalde zaken beter deden. Nu komen STVV en La Louvière om alles uit de kast te halen. Zo kunnen we hopelijk ons ticket voor PO1 bemachtigen", aldus Heymans.

