"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

Als matchwinnaar voor Standard op Zulte bleef Henry Lawrence zijn eeuwige nuchterheid trouw. Altijd erg bedachtzaam had de Engelsman, ondanks de zege, maar één ding in het hoofd: er blijven nog twee matchen, en daarop moeten de Rouches zich nu al concentreren.

"Goed resultaat, drie belangrijke punten. Nog maar twee matchen." Hoewel hij enkele minuten eerder de redder van Standard was, week Henry Lawrence in de mixed zone van de Elindus Arena in Zulte Waregem niet af van zijn gewoontes, waar hij zijn beslissende goal met zijn gebruikelijke rust en bondigheid becommentarieerde.

"Is dit de belangrijkste goal van het seizoen van Standard? Nee. Het zijn gewoon drie extra punten. Elke goal is belangrijk en in elke match zijn er drie punten te rapen. Ik begrijp dat het een belangrijke goal is die ons de zege bezorgt, maar we hebben nog twee matchen en we staan nog niet in de top 6. Het is een mooie zege, maar dat is het."

Op de rechterflank geposteerd bij afwezigheid van Marlon Fossey, had de Engelse verdediger het moeilijk om voor dreiging te zorgen tijdens de partij. Net als de rest van zijn ploegmaats trouwens. In plaats van de aangever te spelen, kroop hij dus in de rol van afwerker: hij reageerde sneller dan iedereen in de zestien en verschalkte Brent Gabriël.

Henry Lawrence voelde dat hij mee naar voren moest trekken

"Het was laat in de match, we probeerden aan te vallen en ik voelde dat ik nog een paar laatste loopacties in het strafschopgebied moest brengen. Ik heb dat vanavond meerdere keren geprobeerd, maar het leverde niets op, tot deze keer waarop ik kon scoren. Persoonlijk is het misschien wel mijn belangrijkste goal. Het is een heel competitieve competitie en we vechten nog voor de Champions Play-offs, wat een mooie verwezenlijking zou zijn."

Van euforie dus geen sprake bij de gereserveerde Henry Lawrence, die volgens het getuigenis van Lucas Pirard in de kleedkamer toch met een zichtbare glimlach rondliep. Tot aan zijn laatste antwoord van de avond bewaakte de 24-jarige zijn natuurlijke soberheid, al liet hij wel een belangrijke boodschap vallen: als Standard zijn twee laatste matchen wint, staat het zo goed als zeker in de top 6.



"Het was natuurlijk geen gemakkelijke match. We hebben vorige week niet gewonnen en dat heeft ons veel gekost. Vanaf nu moeten we ons gewoon focussen op de laatste twee matchen. Wat zijn onze kansen om naar de Play-Offs 1 te gaan? Alles is mogelijk. Als we de laatste twee matchen winnen, geef ik ons 10 op 10 om erbij te zijn", besloot Henry Lawrence.