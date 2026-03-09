🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

KV Mechelen had de kans om zijn ticket voor de Champions' Play-offs te boeken door te winnen in en tegen KAA Gent. Het team toonde zich echter allerminst op de afspraak en verloor uiteindelijk met 3-1. En dus hebben ze in Mechelen nog twee kansen.

De kloof met het nummer zeven is met nog twee speeldagen voor de boeg vier punten, dus één overwinning en Malinwa zit met zekerheid in de top-6. Tegen KAA Gent hadden ze zich al met zekerheid in de Champions' Play-offs kunnen hijsen.

Myron van Brederode geeft toe dat Mechelen niet goed was tegen KAA Gent

Maar dat lukte na een teleurstellende wedstrijd niet. "We hebben niet veel te zeggen, want we verdienden te verliezen en het was niet goed, zeker niet in de eerste helft", wilde doelpuntenmaker Myron van Brederode er geen doekjes om winden.

"We konden geen aanspraak maken op meer. Of er druk in het team zat? Ik kan niet voor iedereen spreken ... We moeten volgende week gewoon tonen wat we kunnen. Het worden nog twee belangrijke wedstrijden voor ons."

De dubbeltjes zullen op hun kant moeten vallen meent Fred Vanderbiest

Een gevoel dat ook leefde bij coach Fred Vanderbiest: het was te weinig tegen KAA Gent én het zal beter moeten om tegen Anderlecht of Club Brugge wél te winnen. "Tegen Anderlecht en Club Brugge kunnen we ook al proeven van wat play-off 1 is, als we er zouden raken."

Lees ook... Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte›

"KAA Gent was meer matuur en zelfzekerder dan wij. Voor ons gaat elk dubbeltje op zijn kant moeten vallen om er bij te raken en dat gaat ook een leerproces zijn voor mij, voor de spelers en de club", aldus de coach van Malinwa.