Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog

Jérémy Taravel heeft heel wat zaken veranderd bij Anderlecht, ook qua veldbezetting. Maar waarover nog maar weinig gesproken is: zijn verdediging. Lucas Hey is geruisloos uit de basis verdwenen en vervangen door Mihajlo Ilic.

Achteraan bij paars-wit staat er nu een duo Ilic-Diarra. De Frans-Malinese verdediger staat al van dag één in de basis bij Anderlecht. Hij wordt gehuurd van Déportivo Alavès, maar bracht de Brusselaars de fysieke kracht die ze misten.

Maar dat ook Hey plaats zou moeten ruimen, had niemand voorzien. Besnik Hasi gebruikte Ilic amper en enkel als hij niet anders kon. Maar Taravel - zelf ex-verdediger - grijpt terug naar de fundamenten: een verdediger moet in de eerste plaats verdedigen. En ja, ook met Ilic kan je een oorlog uitvechten.

Ilic en Diarra moet je niet vragen een pass van 60 meter te versturen

De twee centrale verdedigers moet je niet vragen om te gaan indribbelen of een pass van 60 meter te versturen. Je kan ze wel vragen om elk duel op het randje te spelen en het leven van de tegenstanders zuur te maken.

Ilic en Diarra krijgen één opdracht: bal afpakken en inleveren bij Saliba of De Cat. Taravel heeft het in elke linie duidelijk en simpel gemaakt. Achteraan moet het solide staan, vooraan is er meer vrijheid.

Lees ook... Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden›

Dat zorgt er niet alleen voor dat Hey op de bank belandde, maar dat ook Marco Kana zich straks niet meteen weer aan een basisplaats moet verwachten. Wat werkt, dat mag blijven.