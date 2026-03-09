José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho was opnieuw het middelpunt van de aandacht in de Portugese competitie tijdens de kraker tussen SL Benfica en FC Porto. De Benfica-trainer kreeg in de slotfase rood na een verhitte discussie met de Porto-bank, maar vond dat de situatie flink overdreven werd.

De wedstrijd zelf kende veel drama. FC Porto leek lange tijd op weg naar de overwinning na twee mooie counters, maar Benfica kwam in de tweede helft sterk terug. De gelijkmaker kwam tot stand dankzij de invalbeurt van Dodi Lukebakio. De Rode Duivel krulde een bal tegen de paal en Andreas Schjelderup werkte de rebound binnen.

Twee minuten voor tijd besliste Leandro Barreiro de wedstrijd voor Benfica met een prachtige treffer na een voorzet van Franjo Ivanovic. Het Estádio da Luz ontplofte, maar toen begon Mourinho zich met de Porto-bank te moeien.

Mourinho zou ook een bal naar de Porto-bank hebben getrapt

De Portugese coach raakte verwikkeld in een verhitte discussie met assistent-coach Lucho Gonzalez, waarbij hij een handgebaar maakte om Gonzalez te kleineren. Kort daarna gaf de scheidsrechter hem rood, omdat hij zou hebben geprobeerd de bal richting de Porto-bank te trappen.

Mourinho ontkende dat het opzettelijk was. “Ik wilde de bal waarmee gescoord werd in de tribune schieten, om een fan gelukkig te maken. De vierde official beweerde echter dat ik hem richting Porto trapte. Dat klopt niet", verklaarde hij later op de persconferentie.

Verrader

Daarnaast nam Mourinho ook stelling tegen Gonzalez’ uitspraken. “Hij noemde mij tijdens de wedstrijd wel 30 keer een verrader. Verrader van wat? Ik doe gewoon mijn job. Ik snap niet waarom dat zo persoonlijk werd.”





Mourinho, die tussen 2002 en 2004 zelf coach van Porto was, blijft positief over het werk bij Benfica. “Het wordt moeilijk om Porto nog bij te halen, maar zolang het wiskundig kan, blijven we geloven.”