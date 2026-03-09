Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Iedereen ziet het, iedereen weet het: het gaat een hele opgave worden voor Anderlecht om Nathan De Cat volgend seizoen nog in paars-witte kleuren te houden. De 17-jarige middenvelder drijft zijn marktwaarde op met elke match die hij speelt.

Even om er u toch maar aan te herinneren: De Cat is normaal gezien een verdedigende middenvelder. Altijd geweest. In vijf matchen onder Jérémy Taravel heeft het jeugdproduct nu vier assists en twee goals bij elkaar gespeeld. Dat zijn statistieken waar elke aanvallende middenvelder van droomt.

Vraag het maar eens aan Yari Verschaeren, die zulke cijfers nooit kon voorleggen. De Cat werd de voorbije twee matchen als 'tien' uitgespeeld en nu bleek hem dat even goed te liggen als lager op het veld.

Nathan De Cat is nu al veel meer dan 30 miljoen waard

We hoeven er geen tekening bij te maken: een 17-jarige die zulke prestaties neerlegt, staat bij elke Europese topploeg op het scoutingslijstje. En momenteel is hij zelfs al onbetaalbaar geworden voor een ploeg uit de subtop.

De Cat gaat - als alles volgens plan verloopt - de duurste uitgaande transfer van Anderlecht ooit worden. Dat is momenteel nog altijd Jérémy Doku met zijn 27 miljoen euro naar Rennes. Anderlecht heeft in tegenstelling tot Club Brugge nog nooit de kaap van 30 miljoen kunnen overschrijden.

Verkopen en terug lenen?

Dat gaat dus veranderen. Zeker als hij straks ook nog eens Rode Duivel zou worden. Enige probleem: hij heeft nog maar een contract tot medio 2027. De nood aan een sportief directeur die daar verandering in kan brengen, is dus enorm groot geworden. Het moet zijn eerste taak worden.



Lees ook... Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"›

Eigenlijk wil paars-wit hem nog een jaar houden, maar de financiële realiteit is ook daar. Een bod van die orde kunnen ze gewoon niet weigeren. De enige kans lijkt dat er een absolute topclub hem koopt en nog een jaar in Anderlecht stalt. Daarbij zal ook veel afhangen van of Anderlecht Europees voetbal haalt en in welke competitie.

Bekerwinst kan cruciaal blijken

Het winnen van de beker kan ook invloed hebben op de beslissing rond De Cat. Dan is Anderlecht rechtstreeks geplaatst voor de Europa League en kan hij daar ook ervaring in opdoen. Een grote club zal dat meer waarderen dan voorrondes Conference League.

Maar in ieder geval: eerst werk maken van zijn contractverlenging. Liefst zo snel mogelijk voor ze aan zijn mouw beginnen trekken. Met nog maar een jaar op zijn contract staat Anderlecht immers helemaal zo sterk niet in de onderhandelingen. En dat die er zullen komen, staat zo goed als vast.

