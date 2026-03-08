Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem verloor thuis met het kleinste verschil van Standard. De Relegation Play-Offs blijven zo om de hoek loeren. Coach Sven Vandenbroeck blijft teleurgesteld, maar niet ontmoedigd achter.

Het venijn zat hem in de staart aan de Gaverbeek. Henry Lawrence was goed gevolgd op een kopbal en zette Standard in het slot op voorsprong. Bijna kreeg Zulte Waregem met een strafschop dé kans op de ultieme gelijkmaker.

De bal leek op de stip te gaan na een fout op Vossen, tot er voorafgaand buitenspel vastgesteld werd van de spits. Een domper voor de thuisploeg, die een mogelijk belangrijk punt door de vingers ziet glippen en een vierde opeenvolgende nederlaag lijdt.

Vandenbroeck ziet maar één weg voor Essevee

"Het is minder hard balen dan vorige week, maar het blijft een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen", vertelt Sven Vandenbroeck bij Sporza. "Uiteindelijk gaat het om scores en die zitten bij ons negatief op dit moment", weet hij. "Dat is hard binnengekomen maar er is maar één weg: die vooruit."

"Moeilijk om het verlies te verklaren vandaag, het was een tactische wedstrijd die wij in het uitvoetballen naar ons toetrokken, zonder dwingend te zijn richting de goal", zag hij.

Lees ook... Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend
"Dit is jammer voor deze groep, want ze werken hard en spelen goed, maar worden niet beloond. In de race richting de twaalfde plek blijft alles hetzelfde, we hebben gewoon een wedstrijd minder om de punten te behalen. We moeten gewoon naar onszelf kijken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

20:37
Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

23:30
🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
2
Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03
Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

22:00
STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

21:10
Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

21:20
🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

21:40
Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

20:30
🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

21:00
🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

19:15
3
Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

20:00
Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

19:30
Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

18:30
Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

19:00
Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Reactie

Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

18:15
1
Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

18:00
Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort Reactie

Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort

17:45
Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

17:15
4
Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

17:30
7
🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

17:30
2
Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

17:01
2
🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

16:35
3
Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

16:18
7
Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

16:30
1
Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

15:29
🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

16:00
Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen Interview

Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen

15:00
SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

15:31
1
🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

14:30
🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

14:00
1
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

12:35
1
KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

13:00
Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

13:30
3
Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" TatstOn TatstOn over "Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk? TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV - Cercle Brugge: 2-1 bink bink over Zulte Waregem - Standard: 0-1 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen" IXL IXL over 🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie IXL IXL over Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk" w-b forever w-b forever over SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel ikke.. ikke.. over Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved