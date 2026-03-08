Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Zulte Waregem verloor thuis met het kleinste verschil van Standard. De Relegation Play-Offs blijven zo om de hoek loeren. Coach Sven Vandenbroeck blijft teleurgesteld, maar niet ontmoedigd achter.

Het venijn zat hem in de staart aan de Gaverbeek. Henry Lawrence was goed gevolgd op een kopbal en zette Standard in het slot op voorsprong. Bijna kreeg Zulte Waregem met een strafschop dé kans op de ultieme gelijkmaker.

De bal leek op de stip te gaan na een fout op Vossen, tot er voorafgaand buitenspel vastgesteld werd van de spits. Een domper voor de thuisploeg, die een mogelijk belangrijk punt door de vingers ziet glippen en een vierde opeenvolgende nederlaag lijdt.

Vandenbroeck ziet maar één weg voor Essevee

"Het is minder hard balen dan vorige week, maar het blijft een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen", vertelt Sven Vandenbroeck bij Sporza. "Uiteindelijk gaat het om scores en die zitten bij ons negatief op dit moment", weet hij. "Dat is hard binnengekomen maar er is maar één weg: die vooruit."

"Moeilijk om het verlies te verklaren vandaag, het was een tactische wedstrijd die wij in het uitvoetballen naar ons toetrokken, zonder dwingend te zijn richting de goal", zag hij.

"Dit is jammer voor deze groep, want ze werken hard en spelen goed, maar worden niet beloond. In de race richting de twaalfde plek blijft alles hetzelfde, we hebben gewoon een wedstrijd minder om de punten te behalen. We moeten gewoon naar onszelf kijken."