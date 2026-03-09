Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend
Foto: © photonews

Zoals elke maandag stellen we ons elftal van het weekend voor. Zeven clubs zijn daarin vertegenwoordigd, met onder meer twee spelers van Union en twee van Anderlecht.

Doelman

Er waren meerdere kandidaten tussen de palen. Te beginnen met Colin Coosemans en Andreas Jungdal, die voor Anderlecht en Westerlo erg waardevol waren in moeilijke omstandigheden. Maar Taishi Nozawa is onze nummer één. De voorbije weken kleeft de Antwerp-doelman de ballen letterlijk aan zijn handschoenen. Na al sterk te zijn tegen Anderlecht, Union en STVV, deed hij dat nog eens over tegen RAAL. Dat de Great Old met een punt uit La Louvière vertrok, is voor een deel te danken aan de negen reddingen van zijn Japanse keeper. De 2,26 expected goals van de Louviérois leverden de Wolven zo niets op.

Verdediging

Rechts achterin deed Henry Lawrence opnieuw prima zijn job bij Standard. De Engelse verdediger is niet degene die het meest opvalt tijdens een match, maar op Zulte Waregem trad hij uit de schaduw door - naar eigen zeggen - het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière te maken. Zijn neus voor doel in de zestien houdt de Rouches in de race voor de top 6.

Centraal vormen Yllan Okou en Siebe Van der Heyden het duo. Zoals zo vaak stonden ze garant voor stevigheid en rust in de achterlinie. Met een clean sheet voor de eerste en een assist voor de tweede.

Links geven we het toe: Guilherme Smith is niet echt een pure back van opleiding. Maar door hem als wingback uit te spelen, kan Union hem met snelheid tot aan de zestien van de tegenstander laten komen. En dat loont: een knappe actie langs de flank om Besfort Zeneli te bedienen. Daarna was hij zelfs dicht bij een tweede assist van hetzelfde type, maar de goal van Anouar Ait El Hadj werd afgekeurd.

Middenveld

Intussen een vaste waarde in onze rubriek: Nathan De Cat onderscheidde zich opnieuw door de score te openen tegen Club Brugge. Voor een speler die zo comfortabel is aan de bal, is zo'n afwerking in één tijd, zonder overbodige beweging, én met karakter in een ploeg die laag staat, een extra teken van maturiteit.

Lees ook... Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Naast hem vinden we Besfort Zeneli terug. Bij zijn tweede basisplaats voor Union gaf de Zweedse international meteen zijn visitekaartje af met een goal, een assist voor Christian Burgess en bijzonder interessant spel tussen de lijnen. Over spelen tussen de lijnen weet ook Ryotaro Ito alles. Bij zijn honderdste wedstrijd in het shirt van STVV maakte de Japanner het verschil met opnieuw een assist voor Kaito Matsuzawa, waardoor de wedstrijd tegen Cercle kantelde in het voordeel van de Kanaries.

Aanval

Vooraan was Nicolo Tresoldi simpelweg onmisbaar. De spits van Club Brugge scoorde dit seizoen nog niet op verplaatsing, maar zijn goals thuis maken zijn transfer op zichzelf al de moeite waard. Opnieuw een dubbel tegen Anderlecht. Zijn gelijkmaker vat perfect zijn neus voor doel en zijn vinnigheid in de zestien samen.

Aan de overkant trok Thorgan Hazard de Anderlecht-aanval op opvallende wijze mee. En toch: in tegenstelling tot de voorbije weken scoorde hij niet. Maar zijn verdedigend werk en zijn inspanningen in het hart van het spel om Anderlecht onder druk toch te laten uitvoetballen, verdienen een vermelding. Hij is bovendien betrokken bij beide goals. Eerst door de bal af te snoepen aan de rand van de Brugse zestien bij de 0-1 van De Cat, daarna door Nathan Saliba vrij te zetten en zo de actie van de 0-2 in te leiden.

Tot slot gaat de derde plek in de punt naar Ibrahima Cissé. De 18-jarige Senegalees was nochtans niet voorbestemd om meteen te schitteren. Het was immers zijn eerste optreden bij de A-ploeg van AA Gent. In oktober aangekomen uit Afrika, begon hij tegen KV Mechelen op de bank. Maar de vroege blessure van Wilfried Kanga zette hem plots in de spotlights: met als resultaat een eerste doelpunt in de Jupiler Pro League en onmiskenbare kwaliteiten met de bal aan de voet.

