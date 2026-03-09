Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Jérémy Taravel als wonderdokter? Nee, hoor! Adriano Bertaccini heeft de boze geesten van Neerpede verdreven met wierookstokjes. Al is Silvio Proto meer gewend dan dat.

Sinds de aanstelling van Jérémy Taravel als T1 verloor RSC Anderlecht geen enkele wedstrijd meer. Ook gisteren verscheen paars-wit met het mes tussen de tanden in het Jan Breydelstadion.

Zit Adriano Bertaccini er voor iets tussen? De aanvaller besloot enkele weken geleden om met wierook door de gangen van Neerpede te wandelen. De reden: het verdrijven van negatieve energie en boze geesten.

John Troost en... een exorcist

"In mijn tijd bij Anderlecht haalde John van den Brom John Troost bij de kern", herinnert Silvio Proto zich in Het Laatste Nieuws. "Die liet ons dansen en zingen."

Al is de voormalige doelman meer gewend dan dat. "Op een dag kwam er een exorcist (een duiveluitdrijver, nvdr.) in de kleedkamer bij SS Lazio. Dat is erger dan met een wierookstokje rondlopen." (lacht)

Alles kan helpen om stress bij spelers weg te nemen



"Ik lachte daar destijds mee", besluit Proto. "Maar ik heb mijn mening bijgesteld. Mijn vrouw studeert Psychologie. Ze heeft me doen inzien dat alles kan helpen om stress bij spelers weg te nemen."