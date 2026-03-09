Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Met nog twee speeldagen te gaan in de Jupiler Pro League blijft de spanning groot. De KBVB maakte maandag bekend welke scheidsrechters de wedstrijden van speeldag 29 in goede banen zullen leiden.

Op de voorlaatste speeldag van het seizoen valt nog veel te beleven. De KBVB maakte maandag bekend welke scheidsrechters werden aangeduid voor welke wedstrijden.

KBVB maakt scheidsrechters voor voorlaatste speeldag bekend

KAA Gent en Zulte Waregem trappen speeldag 29 op gang vrijdagavond. Simon Bourdeaud'hui treedt aan als hoofdref met Wim Smet als VAR. Zaterdag komen Charleroi en OH Leuven in actie om 16u Jasper Vergoot leidt de wedstrijd met Kevin Van Damme in de VAR.

Bert Verbeke zal Union SG - Dender voor zijn rekening nemen terwijl Laurent Willems mee toekijkt vanuit Tubeke. De laatste wedstrijd van zaterdag is Westerlo - Club Brugge, waar Bram Van Driessche in actie komt als ref. Brent Staessens kan hem eventueel naar het scherm roepen.

Zondagnamiddag ontvangt KRC Genk de buren van STVV voor de Limburgse derby. Lothar D'Hondt trekt zijn scheidsrechterspak aan voor de beladen wedstrijd met Jan Boterberg als VAR. Nathan Verboomen fluit Antwerp - Standard. Hij wordt geholpen door videoref Bert Put.

KV Mechelen kan zondag zijn plaats in PO1 veiligstellen als het thuis wint van Anderlecht. Nicolas Laforge moet de match in goede banen leiden met behulp van VAR Quentin Pirard. Erik Lambrechts fluit de speeldag af met Cercle Brugge - La Louvière. Hier is Ken Vermeiren VAR.