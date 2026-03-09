Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

Anderlecht leverde tegen Club Brugge een fysieke topprestatie. De spelers waren achteraf kapot. Op papier was de tegenstander superieur, maar de hele ploeg vocht voor elke meter. Daar schuilt echter ook gevaar in.

Nathan De Cat joeg op alles wat er in zijn buurt kwam. Thorgan Hazard ging voorop in het druk zetten. Toch heeft zo’n inspanning een keerzijde: bij De Cat was de batterij na een uur leeg. Jérémy Taravel springt voorzichtig met hem om en haalde hem naar de kant. Hoeveel coaches zouden hun beste speler toch nog wat laten staan hebben?

Kunnen De Cat en Hazard dat 10 matchen plus bekerfinale?

De basis van Anderlecht is inzet en defensieve stabiliteit. Door die fundamenten kon de ploeg ook gevaarlijk zijn in de omschakeling. De intensieve spurts bij Anderlecht waren niet te tellen. De offensieve spelers trokken heel wat sprints van een meter of 50-60.

Toch is dit niveau van fysieke arbeid moeilijk vol te houden. Spelers zoals Hazard, Degreef en De Cat kunnen niet verwacht worden om dit tien matchen op rij in de play-offs te herhalen. De vraag rijst dus: hoeveel energie blijft er over voor de rest van het seizoen?

Je wil op 14 mei geen vermoeide De Cat of Hazard hebben

Die bekerfinale, met een rechtstreeks ticket voor de Europa League, is en blijft de belangrijkste match van het seizoen. Dan wil je niet dat op 14 mei De Cat en Hazard al in hun reserves aan het tasten zijn.

De prestatie tegen Club Brugge kan dienen als referentie, maar Taravel zal ook voorzichtig moeten blijven omspringen met zijn spelers. Net zoals hij al vijf matchen lang doet. Hij gebruikt elke keer zijn vijf wissels.



Maar in de play-offs mag hij zich niet laten verleiden om dat te veranderen. Dat kan punten kosten, maar met het oog op de bekerfinale moet hij zijn sterkste elftal volledig fit aan de aftrap proberen krijgen. Daarom dat hij ook benadrukt dat elke speler klaar moet zijn.