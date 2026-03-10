Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Nicolo Tresoldi zit in een sterke flow bij Club Brugge, maar zijn goede prestaties kunnen hem ook naast het veld nog wat extra opleveren. Bij zijn transfer naar Brugge afgelopen zomer liet de spits namelijk enkele opvallende bonussen opnemen in zijn contract.

Dat onthulde 'De Insider' in de HLN Voetbalpodcast. Zo krijgt Tresoldi een premie van 100.000 euro bruto als hij na de play-offs topschutter van de competitie blijft.

Ook speelminuten kunnen hem nog een mooie bonus opleveren. Als Tresoldi dit seizoen in dertig officiële wedstrijden in de basis start bij Club Brugge, ontvangt hij nog eens 100.000 euro bruto. Momenteel staat de spits al aan 27 basisplaatsen, waardoor dat doel bijzonder dichtbij is.

Daarnaast liggen er ook bonussen klaar voor zijn internationale carrière. Bij zijn eerste selectie voor de A-ploeg van Duitsland of Italië krijgt hij 50.000 euro bruto.

Nog eens 100.000 euro als hij naar het WK gaat

Nog interessanter wordt het als hij wordt geselecteerd voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In dat geval wacht hem nog eens 100.000 euro bruto. In totaal kan Tresoldi zo nog tot 350.000 euro aan bonussen verdienen bovenop zijn loon en wedstrijdpremies.

Dat scenario lijkt bovendien niet onmogelijk. In de tien grootste Europese competities scoorde enkel Deniz Undav dit seizoen meer goals als Duitser dan Tresoldi, terwijl geen enkele Italiaan hem momenteel overtreft. De spits, die voor de Duitse jeugdploegen speelt maar ook voor Italië kan kiezen, laat de toekomst voorlopig open.