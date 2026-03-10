Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5866

Nicolo Tresoldi zit in een sterke flow bij Club Brugge, maar zijn goede prestaties kunnen hem ook naast het veld nog wat extra opleveren. Bij zijn transfer naar Brugge afgelopen zomer liet de spits namelijk enkele opvallende bonussen opnemen in zijn contract.

Dat onthulde 'De Insider' in de HLN Voetbalpodcast. Zo krijgt Tresoldi een premie van 100.000 euro bruto als hij na de play-offs topschutter van de competitie blijft.

Ook speelminuten kunnen hem nog een mooie bonus opleveren. Als Tresoldi dit seizoen in dertig officiële wedstrijden in de basis start bij Club Brugge, ontvangt hij nog eens 100.000 euro bruto. Momenteel staat de spits al aan 27 basisplaatsen, waardoor dat doel bijzonder dichtbij is.

Daarnaast liggen er ook bonussen klaar voor zijn internationale carrière. Bij zijn eerste selectie voor de A-ploeg van Duitsland of Italië krijgt hij 50.000 euro bruto.

Nog eens 100.000 euro als hij naar het WK gaat

Nog interessanter wordt het als hij wordt geselecteerd voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In dat geval wacht hem nog eens 100.000 euro bruto. In totaal kan Tresoldi zo nog tot 350.000 euro aan bonussen verdienen bovenop zijn loon en wedstrijdpremies.

Lees ook... Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"
Dat scenario lijkt bovendien niet onmogelijk. In de tien grootste Europese competities scoorde enkel Deniz Undav dit seizoen meer goals als Duitser dan Tresoldi, terwijl geen enkele Italiaan hem momenteel overtreft. De spits, die voor de Duitse jeugdploegen speelt maar ook voor Italië kan kiezen, laat de toekomst voorlopig open.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

08:00
Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

07:20
1
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
9
Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

06:30
De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

06:00
Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

07:00
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

17:15
5
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

22:30
📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

23:00
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

22:00
Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

20:00
Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

21:20
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

20:40
2
Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

19:40
15
Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

20:20
Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

18:40
1
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

18:53
2
Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

18:20
'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

19:20
1
Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

18:00
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
16
"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

17:40
3
Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

16:30
1
Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

17:20
Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

17:00
Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

16:00
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

15:31
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
1
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
4
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over 'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid' kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over 🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren Geert66 Geert66 over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid Geert66 Geert66 over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood LD 007 LD 007 over "Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" André Coenen André Coenen over Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem Sheltie963 Sheltie963 over "Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren Sv1978 Sv1978 over Club Brugge - Anderlecht: 2-2 TatstOn TatstOn over Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi TatstOn TatstOn over De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved