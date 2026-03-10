Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

STVV won met 2-1 van Cercle Brugge. De winning goal kwam er tien minuten voor tijd en was van Kaito Matsuzawa. Thomas Chatelle hoopt meer van de invaller te zien.

STVV wint van Cercle Brugge

Cercle Brugge speelde tegen STVV vol voor de overwinning en dat zorgde ervoor dat de toeschouwers een mooie wedstrijd te zien kregen.

Kokubo speelde een sterke partij, maar de overwinning hadden de Kanaries vooral te danken aan de invalbeurt van Matsuzawa. Die scoorde de winning goal in deze wedstrijd.

“Na zijn invalbeurt ben ik toch weer benieuwd naar meer van Matsuzawa. Sinds zijn doelpunt tegen Anderlecht was hij een beetje uit beeld verdwenen, maar nu dook hij plots weer op met een geweldige één-twee die hij ook nog eens prima afwerkte”, vertelt Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

Goede basisspelers bij STVV

Volgens de analist scoort hij daarmee punten bij Wouter Vrancken. “Ik zeg niet dat hij nu in de basis moet staan tegen Genk, maar ik zou hem graag eens een volledige helft zien spelen. Daar moet hij als profvoetballer toch in staat toe zijn? Nu blijft het maar bij die korte invalbeurtjes.”

Al kan je er natuurlijk ook niet langs dat het basiselftal van STVV het gewoonweg geweldig blijft doen. Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op voor Vrancken om andere spelers in te passen in zijn elftal.





“Als Kokubo zijn stabiliteit kan behouden, dan kan STVV de luis in de pels worden van de topclubs in de Champions’ Play-offs. Zeker op Stayen, wat dit seizoen het meest sfeervolle stadion in Limburg is”, besluit Chatelle.