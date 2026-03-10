Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles
Ajax staat na de voorbije speeldag vijfde in de Eredivisie en riskeert daardoor de play-offs om Europees voetbal te moeten spelen. Precies in die periode is de Johan Cruijff ArenA echter volledig gereserveerd voor een reeks concerten van Harry Styles.

Stand van zaken in de Eredivisie

Ajax zakte dit weekend naar plaats vijf, een positie die geen rechtstreeks Europees ticket oplevert. Enkel de eerste vier ploegen zijn zeker van deelname aan een Europese competitie. Met nog acht speeldagen te gaan moet de club dus stijgen om play-offs te vermijden.

Indien Ajax buiten de top vier eindigt, volgt deelname aan de play-offs tussen de nummers vijf tot en met acht. De winnaar van dat mini-toernooi plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Concertreeks blokkeert stadion

Mocht Ajax in de play-offs belanden, ontstaat een praktisch probleem. De Johan Cruijff ArenA is van half mei tot begin juni volledig geboekt voor tien concerten van Harry Styles. De club huurt het stadion in die periode niet, omdat nooit werd verwacht dat het team buiten de top vier zou eindigen.

Volgens de stadionexploitant zijn de afspraken helder. “De ArenA houdt het stadion altijd gereserveerd voor alle Eredivisie-, beker- en Europese wedstrijden van Ajax”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.


“De enige uitzondering hierop is de periode van ongeveer half mei tot half juli, waarover Ajax dan ook geen huur aan de ArenA betaalt.” Het podium blijft bovendien staan, waardoor tussentijds voetballen onmogelijk is.

