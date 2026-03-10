"Hij lijkt dat niet te voelen": Alderweireld spreekt klare taal over Tresoldi

"Hij lijkt dat niet te voelen": Alderweireld spreekt klare taal over Tresoldi
Foto: © photonews
Nicolo Tresoldi scoorde afgelopen weekend twee keer voor Club Brugge. Hij lijkt dan ook aan zijn laatste weken en maanden bij blauw-zwart bezig te zijn.

Tresoldi is onhoudbaar voor Club Brugge

De kans dat Tresoldi volgend seizoen nog bij Club Brugge speelt wordt met de dag kleiner. Zijn prestaties blijven maar stijgen. Ook Toby Alderweireld is onder de indruk.

Hij kijkt vooral op van de mentale sterkte die Tresoldi heeft, iets wat broodnodig is als je aan de wereldtop wil geraken. Daar gaat Tresoldi enorm goed mee om.

“Je weet dat er met Romeo Vermant iemand kort achter je in de pikorde zit - of in het begin zelfs voor je zat. Dat je dan toch genoeg vertrouwen hebt om zo te presteren, zegt heel veel”, vertelt Alderweireld aan Het Laatste Nieuws.

Vergelijking met Frey en Janssen

Hij zag dat bij Antwerp ook, met Michael Frey en Vincent Janssen. Al had het daar een totaal ander effect. “Die lagen op een gegeven moment ook met elkaar in balans, waardoor geen van beiden op zijn best presteerde.”

Elke keer wanneer iemand zijn kans kreeg, had die het gevoel van te moeten presteren. “Tresoldi lijkt die zenuwachtigheid niet te voelen. Hij denkt gewoon: ik pak de momenten die ik krijg.”

En dat kan hem in het vervolg van zijn carrière zeker ten goede komen. “Da's een grote kwaliteit, zeker als je volgende stappen in je carrière gaat zetten, want bij Europese topclubs ga je ook met die concurrentie te maken krijgen”, besluit Alderweireld.

