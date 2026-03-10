Union SG komt met update over blessure van Fuseini

Union SG komt met update over blessure van Fuseini
Foto: © photonews

Union SG heeft een stand van zaken gegeven over de blessure van Mohammed Fuseini. De aanvaller moest zaterdag voortijdig naar de kant nadat hij tijdens een sprint naar zijn hamstring greep.

Blessure voor Fuseini tijdens slotfase

De ongerustheid was groot, zeker omdat Union al weken kampt met een beperkte bezetting in de aanvalslinie. Een blessure van Fuseini zou het wel heel erg moeilijk maken richting de titelstrijd die stilaan losbarst.

In de slotminuten tegen Genk verliet Fuseini het veld met pijn aan de achterkant van het bovenbeen. De ploeg had net een belangrijke overwinning geboekt, maar de uitvalbeurt temperde de opluchting. De club mist momenteel meerdere aanvallers, wat de sportieve opties verder onder druk zet.

De afwezigheid van Promise David, Kevin Rodriguez en Raul Florucz zorgt al langer voor een krappe bezetting voorin. De blessure van Fuseini leek dat probleem nog te verergeren. De medische onderzoeken volgden snel om duidelijkheid te krijgen over de ernst van de situatie.

Geen zware schade

De club meldde dinsdag dat de medische tests geen zware schade aan het licht brachten, zo meldt La Dernière Heure. De aanvaller kan daardoor voorzichtig hervatten en wordt deze week stapsgewijs opnieuw in de trainingsgroep verwacht.


Het doel is om Fuseini klaar te stomen voor de wedstrijd van zaterdag tegen Dender. Vrijdag volgt een nieuwe update tijdens de persconferentie van coach David Hubert. Dan komt mogelijk ook de situatie van Kevin Rodriguez ter sprake, die eveneens hoopt op een terugkeer in de selectie.

