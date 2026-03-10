"De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden"

Club Brugge zal vermoedelijk niet als leider aan de Champions' Play-offs gaan beginnen. Door het puntenverlies tegen Anderlecht staan ze gedeeld tweede, op drie punten van leider Union SG met nog twee speeldagen voor de boeg.

Club Brugge - RSC Anderlecht eindigde op een billijk 2-2 gelijkspel. Blauw-zwart had kunnen winnen, maar evengoed kunnen verliezen. Ook de analisten hadden achteraf wel wat te zeggen over de wedstrijd, zo ook 'man van de radio' Peter Vandenbempt.

De titel pakken zal van primordiaal belang zijn voor Ivan Leko en Club Brugge

"Club Brugge had geen rekening gehouden met puntenverlies tegen Anderlecht, zeker nu de Champions League-campagne erop zit. Ze waren de dominante en betere ploeg, met veel balbezit, maar er was te weinig kwaliteit aan de bal."

"Enkel het eerste kwartier en de laatste tien minuten werd Anderlecht weggedrukt, maar daarbuiten niet. Club Brugge heeft meer middelen en kwaliteit, ik vond niet dat Anderlecht negatief kwam spelen en ze hebben de kwetsbaarheid van Club Brugge op een voetballende manier blootgelegd."

De deur moet achteraan dicht bij Club Brugge

"Club Brugge was ontevreden met het punt, maar het had net zo goed een nederlaag kunnen zijn. Qua kansen deed Anderlecht niet onder en ze geven bij Club Brugge te veel kansen en doelpunten weg", klinkt het in Vandenbempt.



Zeker defensief valt er iets aan te merken: "Ze hebben maar twee clean sheets in zeventien wedstrijden onder Ivan Leko. De coach houdt van risico en dat zegt hij zelf ook, maar straks zal hij afgerekend worden op één ding: kampioen worden. De deur moet dicht dan achteraan."