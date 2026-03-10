Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

Jonathan Lardot, scheidsrechtersbaas van het profvoetbal, heeft gereageerd op de veelbesproken fase bij de 2-2 in de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Vooral bij Anderlecht was er veel protest nadat de gelijkmaker tot stand kwam na een duel tussen Christos Tzolis en Mihajlo Cvetkovic.

Net voor zijn voorzet raakte Tzolis Cvetkovic met de arm in het gezicht. Scheidsrechter Erik Lambrecht liet de fase echter doorgaan, waarna de bal voor doel kwam en Nicolo Tresoldi de 2-2 kon schitterend afmaken.

Bij Anderlecht vonden velen dat er een fout gemaakt werd door Tzolis, maar volgens Lardot was het correct dat Lambrecht niet floot. De scheidsrechtersbaas verdedigt de beslissing van zijn collega. “Het is een goede beslissing”, zegt Lardot. “Het is een fiftyfiftysituatie."

Jonathan Lardot zegt dat het een goeie beslissing was om niet te fluiten voor fout van Tzolis

Volgens hem probeerde de Brugse flankaanvaller zich vooral te beschermen in het duel. “Tzolis zet zijn arm om zijn lichaam en de bal af te schermen”, legt hij uit.

Tegelijk wijst Lardot erop dat ook Cvetkovic niet vrijuit gaat in de fase. “Cvetkovic komt van achteren en omklemt zijn tegenstander. Niemand is hier volledig onschuldig”, klinkt het.

Lees ook... Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"
Daarom vindt hij het logisch dat de fase niet werd afgefloten. “Ik ben het er volledig mee eens om het spel te laten doorgaan en geen vrije trap te geven”, besluit Lardot.

