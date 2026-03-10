DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

Het is officieel: Laurent Ciman gaat een nieuwe uitdaging aan. De ex-speler van Standard wordt assistent-trainer bij FC Supra. Daarmee heeft hij zijn carrière een compleet nieuwe wending weten te geven.

Van februari 2021 tot november 2024 was de ex-speler assistent-trainer bij CF Montréal. Sindsdien had hij geen functie bij een profclub en was hij sinds februari 2025 meermaals te zien als analist op de Québécoise zender Réseau des sports.

Laurent Ciman blijft actief in Canada

Intussen heeft hij een nieuw project gevonden: hij wordt assistent-trainer bij de Québécoise eersteklasser FC Supra. Hij sluit aan bij de staf van coach Nicholas Razzaghi en heeft op die manier zijn toekomst in Canada veilig gesteld.

"Ik ben hier om mijn ervaring als ex-speler en trainer te delen. Ik kan niet wachten om te beginnen", vertelde Laurent Ciman op de persconferentie volgens Radio Canada. Daarmee toont hij meteen de nodige ambitie.

FC Supra is een gloednieuwe club

FC Supra is een gloednieuwe club die in september 2025 het levenslicht zag. Het contact tussen de Belgische coach en de ploeg uit Québec verliep via Rocco Placentino, voorzitter maar ook oprichter van deze piepjonge club.



Nicholas Razzaghi, T1 van de club, had het over zijn Belgische assistent: "Hij is een belangrijke pion binnen de technische staf [...] Iedereen kent zijn verhaal. Het is belangrijk om competente mensen om mij heen te hebben, met meer professionele ervaring."