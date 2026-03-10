OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

Cercle Brugge heeft doelman Bas Langenbick een nieuw contract gegeven. Hij blijft nu tot 2028 bij de club, met een optie voor nog een bijkomend seizoen.

Contractverlenging voor Bas Langenbick

De 22-jarige Bas Langenbick is een jeugdproduct van de Vereniging. Hij genoot zijn volledige opleiding bij Cercle en zit sinds 2024 bij de A-kern.

“Ik ben heel blij dat ik mijn contract kan verlengen bij de ploeg waar ik al speel sinds mijn 6 jaar”, vertelt de doelman op de website van groen-zwart over zijn nieuwe overeenkomst.

“Doorheen de jaren heb ik veel geleerd, mooie momenten meegemaakt en geweldige jongens leren kennen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en kijk uit naar wat de toekomst brengt”, besluit hij.

Cercleboy

Ook technisch directeur Luciano Murchio is blij met de contractverlenging. “Hij vormt een belangrijk onderdeel in onze huidige en onze toekomstplannen. Deze contractverlenging weerspiegelt het vertrouwen dat we in hem stellen.”



Volgens Murchio heeft Langenbick de voorbije jaren grote stappen gezet. Bas is bovendien een echte Cercleboy. Hij vertegenwoordigt de waarden en het DNA van Cercle en dat zowel op als naast het veld”, besluit hij.