🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?
Vanavond werden vier wedstrijden van de 29ste speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn de doelpuntenmakers en uitslagen van deze wedstrijden.

Niet minder dan vier wedstrijden werden vanavond al gespeeld. Hieronder vind je een overzicht van wat er zich allemaal afspeelde op de verschillende terreinen.

Beerschot – RSCA Futures 4-2

Met twee strafschoppen in de 8ste en 12de minuut zette Brian Plat de thuisploeg op een dubbele voorsprong. Op slag van rust zorgde D'Margio Wright-Phillips voor de 3-0.

Terry Van De Ven zorgde tien minuten na de pauze voor de 3-1 en een kwartier voor tijd zelfs voor de aansluitingstreffer. Vijf minuten later scoorde Plat zijn derde penalty van de avond.

Patro Eisden – Club Luik 1-1

Geen doelpunten in dit duel in de eerste helft. Tien minuten na de rust kwam Patro op voorsprong, na een owngoal van Pierre-Yves Ngawa. Iets na het uur gebeurde hetzelfde aan de overkant. Jordan Renson werkte een bal in eigen doel (1-1).

Eupen – Lierse 0-1

Merveille Bokadi werkte al na vijf minuten een bal in eigen doel, waardoor Lierse meteen op voorsprong stond. Het lullige doelpunt kan je hieronder in de video bekijken. Voor de rust kreeg Bokadi nog rood. In het slot kreeg Lorenzo Youndje een tweede geel, waardoor de thuisploeg de match met zijn negenen eindigde.

Jong Genk – Club NXT 0-0

In deze wedstrijd tussen de twee beloftenploegen werd niet gescoord.

Woensdag kan SK Beveren de titel pakken als het wint van RWDM. Dan worden ook Jong KAA Gent-Lommel en Olympic Charleroi-Seraing gespeeld. Donderdag wordt de speeldag afgesloten met Francs Borains-Lokeren.

