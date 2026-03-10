Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

RSCA Futures hield Patro Eisden afgelopen weekend in de Challenger Pro League op een 0-0-gelijkspel. Trainer Jelle Coen was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.

Futures speelt gelijk tegen Patro

RSCA Futures werkte een zeer gestructureerde partij af tegen Patro Eisden. Pas in het slot kon de ploeg van Stijn Stijnen wat kansjes afdwingen, maar het bleef bij een 0-0-gelijkspel.

“Het kwam erop aan om geconcentreerd te blijven. Vorig jaar sleepten we ook een punt uit de brand, maar toen gebeurde dat met een treffer in de slotfase na een lange achtervolging”, vertelt trainer Jelle Coen aan Het Nieuwsblad.

Hij was blij met de volwassen en gecontroleerde manier waarop zijn youngsters de tegenstander aan banden wisten te leggen. “Nu maakten we het onszelf niet zo moeilijk”, was Coen heel erg blij met de prestatie van zijn spelers.

Nainggolan aan banden gelegd

Een knappe prestatie tegen een ploeg uit de top zes, dankzij een goed wedstrijdplan. “We legden Nainggolan aan banden en dan ben je al een eindje op weg naar succes tegen Patro.”

Al was er meer dan dat nodig. “Het kwam er ook op aan om het duel voor de tweede en derde bal te winnen. Tegen een laag blok probeerden we de ruimte te vinden in de rug van de defensie wat een paar keer lukte. Via een goede counter press beperkten we het gevaar”, besluit Coen.