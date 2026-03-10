Interview 1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal"

1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal"

De ontknoping in de Challenger Pro League nadert en SK Beveren gaat een historisch seizoen bekronen. Wij spraken met DAZN-commentator James Odvart en volgens hem is het laatste doel, een ongeslagen seizoen, geen utopie.

“Iedereen weet dat Beveren een fantastisch seizoen speelt”, zegt Odvart. “Ze kunnen woensdag al kampioen worden. En als dat lukt, moet een ongeslagen seizoen toch ook een doel worden.” Met nog zes wedstrijden te gaan zou dat volgens hem een mooi prestigedoel zijn voor een ploeg die nu al indruk maakt.

Op papier ziet Odvart nog twee moeilijke tegenstanders in het resterende programma. “Luik en Kortrijk lijken mij de lastigste wedstrijden”, klinkt het. “Maar ze spelen die allebei thuis en dat kan een groot verschil maken.” Toch plaatst hij ook een kanttekening bij dat duel tegen KV Kortrijk.

“Het hangt er ook van af of Kortrijk op de voorlaatste speeldag al zeker is van die tweede plaats”, legt hij uit. “Als dat zo is, kan de druk daar wat minder zijn. Maar als die positie nog niet vastligt, zullen ze misschien alles op alles zetten.”

Volgens Odvart ligt de grootste kracht van Beveren in het evenwicht van de ploeg. “Het is de meest gebalanceerde ploeg van de reeks”, zegt hij. “Het is niet altijd spectaculair, maar zelfs in wedstrijden waarvan je denkt 'hoe gaan ze dit oplossen?', vinden ze toch een manier om het voor elkaar te krijgen.”

De grote sterkte van Beveren? Bijna iedereen zat er vorig seizoen al

Daarbij beschikken ze ook over spelers die op elk moment het verschil kunnen maken. “Lennart Mertens is een garantie op doelpunten en Jearl Margaritha kan met één flits een wedstrijd openbreken”, aldus Odvart. “En achterin is die verdediging bijna niet te passeren. Daar zit enorm veel ervaring, met samen meer dan vijfhonderd matchen in de Challenger Pro League. Bovendien staat er ook nog een heel secure doelman met Beau Reus.”

Ook de stabiliteit binnen de kern speelt volgens hem een belangrijke rol. “Die ploeg speelt al sinds vorig seizoen samen en hanteert een vast systeem”, legt Odvart uit. “Buiten Margaritha en Victor Boone is er eigenlijk niemand nieuw bijgekomen. Ze zijn bovendien gespaard gebleven van schorsingen en blessures en hebben zelfs nog geen rode kaart gepakt dit seizoen.”

Lommel SK kan de play-offs winnen

Achter de kampioen wordt het vooral uitkijken naar de strijd om de potentiële derde stijger. Daar schuift Odvart één duidelijke favoriet naar voren. “De ploeg die momenteel het beste voetbal brengt, is Lommel SK”, zegt hij. “Maar dat is natuurlijk geen garantie dat ze later ook de laatste van de Jupiler Pro League kloppen.”

In de strijd om de laatste play-offplaats verwacht hij nog spanning. RFC Liège en KAS Eupen vechten om plek zes, waarbij Eupen volgens hem nog druk kan zetten. “De concurrentie begint punten te verliezen en Eupen zat eigenlijk dichter bij de top zes dan verwacht. Bovendien is er op de laatste speeldag nog Luik-Eupen. Maar als je mij vraagt wie de play-offs kan winnen, dan zie ik Lommel daar zeker toe in staat.”
 

