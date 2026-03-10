De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

Club NXT verloor met 2-1 op bezoek bij Lierse. De thuisploeg kreeg volgens Jonas De Roeck een heel goedkope strafschop cadeau.

Goedkope penalty voor Lierse

Jonas De Roeck is niet te spreken over de match van het voorbije weekend met Club NXT in de Challenger Pro League. Die was volgens hem wel heel erg streng.

Jenthe Mertens werd even vastgehouden in de zestien en hij twijfelde niet om zelf het cadeautje om te zetten na amper enkele minuten spelen in deze wedstrijd.

“Valt het omgekeerde voor, dan wordt er nooit gefloten”, klinkt het bij De Roeck in Het Nieuwsblad. “Wij hebben echter geen grote achterban en geen steun in de rug van een publiek. Dat is een nadeel en kost ons punten. Ik moet dit aankaarten en mijn ploeg in bescherming nemen.”

Druk programma

Veel tijd om te klagen is er echter niet, want vanavond staat al een nieuwe wedstrijd op het programma. Dan is Jong Genk de tegenstander. Zaterdag volgt SK Beveren en volgende week dinsdag staat de Youth League op het programma.



Drukke tijden dus. “Zo’n druk programma is plezant en leerrijk”, aldus De Roeck. “Dan is er ook niet zoveel tijd om stil te staan bij de nederlagen, al analyseren we die natuurlijk wel. Wij zijn bezig met ontwikkeling en met jongens klaar te stomen voor profvoetbal.”