Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

De selectie van Rudi Garcia voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico wordt in de komende dagen bekendgemaakt. Zit Leandro Trossard erbij? Hij lijkt alvast sneller dan verwacht terug fit.

Het is nog afwachten hoeveel risico de Belgische voetbalbond eind deze maand zal nemen bij de trip naar de VS. Die laatste stage voor het WK - en de eerste op Amerikaans grondgebied - kan cruciaal zijn om de laatste puntjes op de i te zetten, maar heel wat sterkhouders zijn onzeker.

Leandro Trossard al terug in de Champions League?

De Bruyne en Lukaku komen net terug uit blessure; Malick Fofana is pas opnieuw aan het trainen, vijf maanden na een zware operatie. En vorig weekend was er ook een kleine waarschuwing voor Leandro Trossard, die in de FA Cup tegen Mansfield geblesseerd naar de kant moest.

Garcia wil ongetwijfeld zien hoe zijn groep presteert in omstandigheden die zoveel mogelijk op het WK 2026 lijken, en zal dus proberen een kern samen te roepen die zo dicht mogelijk aanleunt bij de selectie die in juni naar het WK trekt. Maar door de vele vraagtekens dreigt hij toch te moeten experimenteren.

Blessure valt mee voor Leandro Trossard

Gelukkig lijkt de blessure van Leandro Trossard - voorlopig toch - mee te vallen. Arsenal trekt deze week naar Bayer Leverkusen voor de achtste finales van de Champions League, en volgens Sky Sports staat Trossard inmiddels alweer op het trainingsveld.

Of de aanvaller klaar is om aan de aftrap te verschijnen, is nog niet duidelijk, maar hij zou minstens deel uitmaken van de selectie die meereist naar Duitsland. Dit seizoen zit Trossard aan 7 goals en 8 assists in 38 wedstrijden over alle competities heen bij The Gunners.

