Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

Kaito Matsuzawa kroonde zich afgelopen weekend tot matchwinnaar bij STVV tegen Cercle Brugge. De Japanner scoorde de beslissende 2-1 en bevestigde zo zijn sterke invalbeurt van een week eerder tegen Antwerp.

De 25-jarige Japanner legde al een hele weg af. "Hij zat op de bank in de J2, de tweede klasse in Japan", benadrukt coach Wouter Vrancken. "Daarna kwam hij hier terecht, in een fysieke competitie met veel transitiemomenten, waar hij eigenlijk nog niet helemaal klaar voor was."

Vrancken legt uit waarom Matsuzawa invaller blijft

"Hij heeft hard gewerkt om zijn plaats te veroveren. Hij heeft al veel stappen gezet, maar er zullen er nog moeten volgen", gaat Vrancken verder. Ondertussen valt nog iets op. Matsuzawa kwam dit seizoen 20 keer in actie, maar geen enkele keer als basisspeler.

"Als we hem gebruiken, moeten we hem uitspelen op zijn kwaliteiten", kwam Vrancken met een uitleg. "Zet je hem vanaf minuut één, dan kan hij wel eens een actie maken. Frisse verdedigers kunnen daar soms op anticiperen, soms ook niet."

"Maar als je hem later brengt, wanneer er meer ruimte ligt en de tegenstander vermoeid is, dan kan hij echt brokken maken", aldus de T1 van STVV. Krijgt Matsuzawa ook een kans in de Limburgse derby dit weekend?