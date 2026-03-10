'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

Zuid-Afrika is alweer bezig met de voorbereidingen op de volgende afspraken en het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De vriendschappelijke interlands van maart kunnen mogelijk veel zeggen.

Zuid-Afrika zit in de laatste rechte lijn richting het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Eind maart gaan ze in die hoedanigheid twee keer oefenen tegen Panama om zich ten volle voor te bereiden op het WK.

Hugo Broos roept Shandre Campbell van Club Brugge niet op

Voor die wedstrijden heeft bondscoach Hugo Broos ondertussen zijn selectie prijsgegeven. Daarbij waren er een aantal spelers onverwacht bij en een aantal anderen onverwacht niet. Ook eentje met een Belgische link daarbij.

Shandre Campbell is namelijk niet opgeroepen. De jonge winger kan nochtans altijd wel iets meer en zou een troef kunnen zijn voor zijn land, ook op het WK. Maar er is een duidelijke reden waarom hij er niet bij is eind maart.

Club Brugge zou er zelf om gevraagd hebben om Campbell thuis te laten

Volgens Zuid-Afrikaanse media zou het op aandringen zijn van Club Brugge dat Broos hem niet 'mocht' oproepen. Op die manier zou hij in de huidige workload die hij bij blauw-zwart krijgt relatieve rust kunnen inbouwen richting play-offs.



Op het WK 2026 zal Zuid-Afrika het opnemen tegen een play-offwinnaar, Zuid-Korea en thuisland Mexico tijdens de openingswedstrijd - meteen een rematch voor de opening van het WK 2010 in Zuid-Afrika toen beide landen tegen elkaar speelden.