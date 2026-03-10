Meer dan een miljoen euro verdwenen: topman van het Congolese voetbal kent zijn straf na schandaal

De voormalige voorzitter van de Congolese voetbalbond, Jean-Guy Blaise Mayolas, wordt ervan beschuldigd meer dan een miljoen euro te hebben verduisterd.

Meer dan een miljoen euro, bestemd voor de ontwikkeling van het Congolese voetbal, zou zijn verduisterd. Jean-Guy Blaise Mayolas, de voormalige voorzitter van de federatie, staat centraal in de zaak.

De onderzoekers beschuldigen de ex-voorzitter ervan deze middelen, afkomstig uit hulpprogramma's van de FIFA, te hebben aangewend voor andere doeleinden dan voorzien.

Een deel van dat geld was bedoeld om verschillende projecten in Congo te ondersteunen, zoals de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal en de verbetering van enkele sportaccommodaties.

Gevangenisstraf voor Blaise Mayolas

Het onderzoek heeft ook verschillende mensen uit zijn omgeving in het vizier gebracht. Functionarissen van de federatie en naasten van de ex-voorzitter werden bij deze zaak betrokken.



Na meerdere maanden procedure velde de Congolese justitie dinsdag in Brazzaville haar verdict. Jean-Guy Blaise Mayolas werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, net als zijn zoon Lionel.