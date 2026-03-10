Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

RSC Anderlecht speelde 2-2 gelijk op bezoek bij Club Brugge. Nathan De Cat was opnieuw een lichtpunt bij paars-wit. Hij lijkt klaar voor een absolute toptransfer komende zomer of later in zijn carrière.

Het doelpunt van De Cat was mooi om zien en zette RSC Anderlecht voor de rust op voorsprong op Jan Breydel tegen Club Brugge. "Het was heel mooi gedaan en hij moest snel handelen", aldus Wesley Sonck in 90 Minutes.

Leeds United en Everton zullen het niet worden voor Nathan De Cat van Anderlecht

"Het zotte bij die goal is dat als De Cat die bal tien keer daar zou krijgen, hij dat ook tien keer zou doen. Die processor van hem is waanzin", pikte Filip Joos meteen in. En hij keek ook al wat verder naar de toekomst van de speler.

"Het zal niet Leeds United zijn en ook niet Everton. Wat een goede stap voor hem zou zijn en wanneer? Dat weet ik niet. Kan hij maar een uur aan? Dat is het enige waar nu misschien twijfel is, door een bepaalde fysieke kwaal misschien."

Anderlecht gaat/moet cashen op Nathan De Cat deze zomer

"Je voelt dat er nog iets kan mee gebeuren met zijn lijf. Na een jaartje in de Premier League hangt er misschien tien kilogram meer aan. Ik denk niet dat het een slechte zaak hoeft te zijn voor hem, dat is de essentie.

Sam Kerkhofs vreest - gezien de financiële situatie van RSC Anderlecht - dat hij volgend seizoen al niet meer te zien zal zijn in het Lotto Park. Hij is einde contract in juni 2027 en lijkt niet happig op een contractverlenging, dus lijkt het komende zomer tijd om flink te cashen.