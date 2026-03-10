Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

Nathan De Cat is het grootste talent van RSC Anderlecht, maar zijn toekomst bij de club is nog onzeker. Als hij deze zomer vertrekt, zal dat allesbehalve voor een spotprijs zijn.

Olivier Deschacht gelooft dat De Cat makkelijk een recordtransfer kan worden. “Als absolute topclub zou ik zeker 40 miljoen euro neerleggen", zegt hij bij Sporza. "De Cat is dat zeker waard, hij heeft het perfecte profiel voor clubs. Qua présence vind ik hem zelfs nog straffer dan Ardon Jashari.”

De Cat is 40 miljoen waard... als hij verlengt

Toch is er één complicerende factor: zijn contract. De Cat heeft nog maar één jaar contract tot de zomer van 2027. “Geen enkele club gaat nu 40 miljoen neertellen. Anderlecht zit daarom met een groot probleem. Niet de bekerfinale of de play-offs zijn cruciaal, wél het contract van De Cat. Een verlenging is prioriteit nummer één.”

Deschacht ziet grote potentie in de middenvelder: “In de Premier League worden enorme bedragen gegeven voor spelers als Caicedo, Mac Allister of Gravenberch. De Cat kan ook zo goed worden. Anderlecht moet dringend werk maken van zijn toekomst én die van de club.”

Duitsland de beste competitie voor De Cat nu

Wat de ideale volgende stap betreft, zijn Deschacht en ook analist Sam Kerkhofs het eens: een eerste stap naar Duitsland zou perfect zijn. “Gezien zijn leeftijd zou ik beginnen in de Bundesliga. Net zoals Kompany en De Bruyne, fysiek sterk worden in een competitie die alles bevat", legt Deschacht uit.

Lees ook... Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"›

Pas daarna zou de Premier League aan de orde zijn. “Die stap naar Engeland komt nu misschien iets te snel, want het is de beste competitie van Europa. Eerst Duitsland, dan eventueel de top van Europa", besluit Deschacht.