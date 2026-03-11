Haalt hij Kayembe weg bij KRC Genk? Thorsten Fink zegt hoe het zit

Thorsten Fink is aan de slag bij het Turkse Samsunspor. Het gerucht doet de ronde dat hij Joris Kayembe bij KRC Genk wil wegplukken.

Fink aan de slag bij Samsunspor

De connectie tussen Thorsten Fink en Samsunspor is er al een heel tijd. Na zijn passage bij STVV was er al contact, maar Fink koos toen voor een overstap naar KRC Genk.

“Daar heb ik nooit een seconde spijt van gehad”, vertelt de Duitser aan Het Nieuwsblad. “Ook nu werd me een duidelijk plan voorgesteld. Op korte termijn willen we vooral sterk presteren in de Turkse beker en de Conference League.”

De tijd die Fink nu heeft helpt hem op de ploeg op de rails te zetten richting volgend seizoen. Dan is een plekje in de top vijf de ambitie, zo laat Fink na drie weken in Turkije weten.

Het is stevig aanpassen voor de ex-trainer van Genk. “De 1,8 miljoen inwoners van Samsun zijn bijna allemaal voetbalgek, het is onmogelijk om hier gewoon over straat te wandelen. Elke meter word je aangeklampt om op de foto te gaan.”

Plukt Fink Kayembe weg bij Genk?

Er doen ook geruchten de ronde dat Fink Joris Kayembe zou willen wegplukken bij zijn ex-ploeg. “Ze zijn slecht geïnformeerd, die naam is hier nog niet gevallen”, klinkt het.





“Het zou ook niet logisch zijn, met de IJslander Tomasson hebben we al een buitenlandse topper als linksachter”, besluit hij. “Als we een doublure zoeken, moet dat volgens de regels hier een Turkse speler worden.”