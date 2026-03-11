"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"
RSC Anderlecht pakte op bezoek bij Club Brugge een nuttig puntje: 2-2. En zo lijkt er onder Jérémy Taravel stilaan een revival bezig. Ook Peter Vandenbempt ziet Anderlecht toch wel een en ander neerzetten.

"Het is een mooie beloning voor Taravel, de enige die niet is weggelopen bij de diepe crisis van een maand geleden. Daar krijgt hij heel veel voor terug van zijn spelers", opende de man van de radio in de podcast Vandenbempt.

RSC Anderlecht knokt onder Jérémy Taravel

"Anderlecht heeft het met de middelen die voorhanden zijn echt goed gedaan in Brugge, collectief strijd geleverd en gedisciplineerd gespeeld, maar ook goed gevoetbald in balbezit, met snelheid en techniek bij de tegenaanvallen en vier mensen die altijd vooraan waren."

"De Cat zou bij Club Brugge ook een van de beteren zijn, Thorgan Hazard toonde zich met veel arbeid, er is Colin Coosemans die opnieuw punten pakt, geweldige doelpunten gemaakt, … ze hebben dat punt verdiend."

RSC Anderlecht is er nog niet

"Ze stralen spelvreugde uit en iedereen wil vechten en knokken voor elkaar en voor de trainer. Maar goed: dat was in november ook zo en daarna liep het helemaal verkeerd", wil hij toch nog wat voorbehoud aantekenen.


"Twee weken geleden werden ze horendol gespeeld door Zulte Waregem, dus garanties zijn er nog niet. Maar het Anderlecht van dit weekend kan competitief zijn in de play-offs en is ook niet kansloos in de bekerfinale."

