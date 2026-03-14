Datum: 14/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: Westerlo scoort! Club Brugge ziet na Vanaken nog een speler uitvallen

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. Ivan Leko moet Mechele op de bank laten starten, hij is ziek. Jorne Spileers komt in zijn plaats.

Tijd   90+4' 45" 
Brandon Morren vanuit 't Kuipje
90+4
 Mignolet voorkomt een late domper en houdt een kopbal maar net uit zijn doel!
90
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
90
 We gaan de blessuretijd in. Kan Westerlo nog gelijkmaken? Voorlopig gaat het spel nog goed op en neer.
85
 Vervangen Nacho Ferri
Ingevallen Afonso Patrão
85
 Vervangen Roman Neustädter
Ingevallen Naoufal Bohamdi-Kamoni
83
  Gele kaart voor Jorne Spileers
82
 Vervangen Nicolò Tresoldi
Ingevallen Gustaf Nilsson
81
 Club probeert het spel goed in handen te nemen en wil graag nog een extra doelpunt maken.
79
 Dit is heel opvallend. Een vrije trap van Haspolat belandt op de rug van Van Driessche, die een scheidsrechtersbal in het voordeel van Club geeft.
77
 Vervangen Shunsuke Saito
Ingevallen Thomas Van Den Keybus
76
 Ei zo na 1-3! Tresoldi knalt van dichtbij een voorzet op Jungdal!
73
 Vervangen Carlos Forbs
Ingevallen Romeo Vermant
72
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Bjorn Meijer
71
 Seys is na een kopduel hard op zijn gezicht gevallen. Hij wordt even verzorgd maar gaat nadien al snel naar binnen. Ook hij zal noodgedwongen naar de kant moeten.
64

Goal 		Doelpunt van Seiji Kimura (Dogucan Haspolat)
Haspolat kan een corner perfect tot bij Kimura brengen die zonder twijfelen afwerkt! Kan Westerlo nog iets forceren tegen Club?
62
 Club staat comfortabel op voorsprong maar heeft het toch bijzonder moeilijk. Zonder Vanaken loopt het duidelijk minder vlot.
57
  Gele kaart voor Arthur Piedfort
54
 Westerlo is actief op zoek aan het gaan naar de aansluitingstreffer. Voorlopig dus zonder succes.
50
 Daar was Westerlo bijna! Sakamoto krult het leer maar net over doel.
46
 De bal rolt weer, zonder Vanaken op het veld. Hij bleef binnen vanwege een contact net voor de pauze.


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Hans Vanaken mankt na een contact. Leko houdt de adem in, al kan hij voorlopig weer verder.
45
 Vervangen Hans Vanaken
Ingevallen Hugo Vetlesen
44
 Westerlo had al kansen genoeg om een doelpunt te scoren, maar vergat zichzelf deze eerste helft te belonen. Bij Club maakt de efficiëntie het verschil.
43
Westerlo - Club Brugge
39
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
37
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
35

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Kyriani Sabbe)
Wat een doelpunt! Sabbe stift het leer heerlijk tot bij Tresoldi, die met een geweldige balbehandeling een prachtige goal kan maken.
33
 Club kan nog eens tegenprikken met een aanval, zonder echt gevaarlijk te zijn. Jungdal plukt een voorzet van Sabbe uit de lucht.
30
 Een harde knal van Alcocer, maar recht op Mignolet die redding kan brengen.
26
 Westerlo blijft gevaarlijk, al houdt Club het voorlopig goed dicht achteraan.
19
 Westerlo is de betere ploeg voorlopig. Club heeft het bijzonder moeilijk met de offensieve impulsen van de Kemphanen.
15
 Tzolis krijgt een vrije trap tot bij Spileers die een goede mogelijkheid krijgt, maar Jungdal zit er prima bij.
12
 Een afgeweken bal van Piedfort belandt in de handen van Mignolet. Beide ploegen spelen met aanvallende intenties.
6

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis (Carlos Forbs)
Club komt niet voor in het spel in de openingsfase maar scoort wel als eerste! Na een vrije trap kan Forbs de bal plots diep geven, waar Tzolis staat te wachten. Hij gaat met het leer aan de haal en kan alleen op doel af. Buiten Bayram bleef niemand van Westerlo achteraan, waardoor de Griek alle ruimte van de wereld had.
3
 Westerlo begint stevig aan de partij en voert de druk meteen op.
1
 De bal rolt in 't Kuipje!
1
 Westerlo - Club Brugge: 0-0
20:44
 Voorlopig bedekt heel wat rook het veld vanwege een sfeeractie van de thuisploeg.
Westerlo (Westerlo - Club Brugge)
Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Roman Neustädter - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Josimar Alcocer - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Michée Ndembi - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Club Brugge (Westerlo - Club Brugge)
Club Brugge: Simon Mignolet - Joaquin Seys - Jorne Spileers - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Shandre Campbell
Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 5.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 6.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Neustädter Roman 85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 46/48 (95.8%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 66/76 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/44 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Haspolat Dogucan A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 77' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 85' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 1/9 (11.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Ndembi Michée 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 5'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 5'  
Smekens Raf 0'  
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 13' 6.0 -
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/24 (45.8%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 72' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
Meer statistieken
Spileers Jorne   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 45' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A 73' 6.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 82' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 18' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Vermant Romeo 17' 6.6 -
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 8' 6.5  
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Mechele Brandon 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  

Vooraf

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen
Foto: © photonews

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. De Kemphanen blijven jagen op de top zes, terwijl blauw-zwart de druk op de leiders wil opvoeren.

Zaterdagavond nemen KVC Westerlo en Club Brugge het tegen elkaar op. Het zal een belangrijke wedstrijd worden want voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel. Allebei hebben ze andere doelen.

De Kemphanen tellen 38 punten in het klassement, evenveel als KRC Genk en Standard. Met vier punten achterstand op de top 6 is alles nog mogelijk, en dat beseffen ze goed op 't Kuipje. Het moet nog wel rekenen op andere ploegen om punten te laten vallen. 

Westerlo gaat nog voor de Champions' Play-offs

Club Brugge staat tweede in de stand met 57 punten, drie minder dan leider Union SG en net zoveel als STVV. Blauw-zwart zal proberen om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten.

Club maakte zijn selectie daags voor de clash al bekend en daarin valt weinig op. Ludovit Reis is er niet bij, al hoeft dat geen grote verrassing te zijn. Ivan Leko lijkt niet echt meer op hem te rekenen.

Na zijn schorsing kan Nacho Ferri opnieuw spelen bij Westerlo, waar Clinton Nsiala nog geschorst is na zijn slag in het gezicht van Union-speler Marc Giger.

Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

12/03

Jan Ceulemans heeft een lang verleden bij Club Brugge en KVC Westerlo. Wie is dan ook beter dan hem geplaatst om voor te beschouwen op het belangrijke duel tussen beide plo...

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

13/03 1

Club Brugge gaat de play-offs vermoedelijk niet in als leider. Momenteel staan ze gedeeld tweede en staan ze drie punten in het krijt bij leider Union SG. Ook in de wedstri...

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

13/03 4

Club Brugge neemt het zaterdagavond op in een belangrijk duel tegen KVC Westerlo. Voor de Kemphanen staat de top-6 op het spel, voor blauw-zwart gaat het om de leidersplaat...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière
