LIVE: Westerlo scoort! Club Brugge ziet na Vanaken nog een speler uitvallen

Brandon Morren vanuit 't Kuipje
90+4
Mignolet voorkomt een late domper en houdt een kopbal maar net uit zijn doel!
90
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
90
We gaan de blessuretijd in. Kan Westerlo nog gelijkmaken? Voorlopig gaat het spel nog goed op en neer.
85
Nacho Ferri
Afonso Patrão
85
Roman Neustädter
Naoufal Bohamdi-Kamoni
83
Gele kaart voor Jorne Spileers
82
Nicolò Tresoldi
Gustaf Nilsson
81
|
Club probeert het spel goed in handen te nemen en wil graag nog een extra doelpunt maken.
79
Dit is heel opvallend. Een vrije trap van Haspolat belandt op de rug van Van Driessche, die een scheidsrechtersbal in het voordeel van Club geeft.
77
|
Shunsuke Saito
Thomas Van Den Keybus
76
Ei zo na 1-3! Tresoldi knalt van dichtbij een voorzet op Jungdal!
73
Carlos Forbs
Romeo Vermant
72
Joaquin Seys
Bjorn Meijer
71
Seys is na een kopduel hard op zijn gezicht gevallen. Hij wordt even verzorgd maar gaat nadien al snel naar binnen. Ook hij zal noodgedwongen naar de kant moeten.
64
Doelpunt van Seiji Kimura (Dogucan Haspolat)
Haspolat kan een corner perfect tot bij Kimura brengen die zonder twijfelen afwerkt! Kan Westerlo nog iets forceren tegen Club?
62
|
Club staat comfortabel op voorsprong maar heeft het toch bijzonder moeilijk. Zonder Vanaken loopt het duidelijk minder vlot.
57
|
Gele kaart voor Arthur Piedfort
54
Westerlo is actief op zoek aan het gaan naar de aansluitingstreffer. Voorlopig dus zonder succes.
50
Daar was Westerlo bijna! Sakamoto krult het leer maar net over doel.
46
|
De bal rolt weer, zonder Vanaken op het veld. Hij bleef binnen vanwege een contact net voor de pauze.
Rust
45+1
|
Hans Vanaken mankt na een contact. Leko houdt de adem in, al kan hij voorlopig weer verder.
45
Hans Vanaken
Hugo Vetlesen
44
|
Westerlo had al kansen genoeg om een doelpunt te scoren, maar vergat zichzelf deze eerste helft te belonen. Bij Club maakt de efficiëntie het verschil.
43
|
39
|
De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
37
|
De VAR is het doelpunt aan het checken...
35
|
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Kyriani Sabbe)
Wat een doelpunt! Sabbe stift het leer heerlijk tot bij Tresoldi, die met een geweldige balbehandeling een prachtige goal kan maken.
33
|
Club kan nog eens tegenprikken met een aanval, zonder echt gevaarlijk te zijn. Jungdal plukt een voorzet van Sabbe uit de lucht.
30
|
Een harde knal van Alcocer, maar recht op Mignolet die redding kan brengen.
26
|
Westerlo blijft gevaarlijk, al houdt Club het voorlopig goed dicht achteraan.
19
|
Westerlo is de betere ploeg voorlopig. Club heeft het bijzonder moeilijk met de offensieve impulsen van de Kemphanen.
15
|
Tzolis krijgt een vrije trap tot bij Spileers die een goede mogelijkheid krijgt, maar Jungdal zit er prima bij.
12
|
Een afgeweken bal van Piedfort belandt in de handen van Mignolet. Beide ploegen spelen met aanvallende intenties.
6
|
Doelpunt van Christos Tzolis (Carlos Forbs)
Club komt niet voor in het spel in de openingsfase maar scoort wel als eerste! Na een vrije trap kan Forbs de bal plots diep geven, waar Tzolis staat te wachten. Hij gaat met het leer aan de haal en kan alleen op doel af. Buiten Bayram bleef niemand van Westerlo achteraan, waardoor de Griek alle ruimte van de wereld had.
3
|
Westerlo begint stevig aan de partij en voert de druk meteen op.
1
|
De bal rolt in 't Kuipje!
1
|
Westerlo - Club Brugge: 0-0
20:44
Voorlopig bedekt heel wat rook het veld vanwege een sfeeractie van de thuisploeg.
Westerlo:
Andreas Jungdal
- Seiji Kimura
- Roman Neustädter
- Emin Bayram
- Bryan Reynolds
- Arthur Piedfort
- Dogucan Haspolat
- Josimar Alcocer
- Isa Sakamoto
- Shunsuke Saito
- Nacho Ferri
Bank:
Amando Lapage
- Michée Ndembi
- Sergiy Sydorchuk
- Afonso Patrão
- Naoufal Bohamdi-Kamoni
- Raf Smekens
- Fernand Goure
- Koen Vanlangendonck
- Thomas Van Den Keybus
Club Brugge:
Simon Mignolet
- Joaquin Seys
- Jorne Spileers
- Joel Ordonez
- Kyriani Sabbe
- Raphael Onyedika
- Aleksandar Stankovic
- Christos Tzolis
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
Bank:
Hugo Vetlesen
- Bjorn Meijer
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Brandon Mechele
- Mamadou Diakhon
- Felix Lemarechal
- Shandre Campbell