Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren

Club Brugge ligt uit de Champions League. En dus komt met KRC Genk nog één team uit in de Europese competities. Zo doen we een slechte zaak in de strijd met Portugal op de langere termijn, maar we kunnen en mogen nog steeds dromen.

Club Brugge en KRC Genk zijn de laatste twee ploegen die in de Europese competities uitkwamen. Blauw-zwart ligt eruit, Genk mag voorlopig nog dromen. Dat doen ze voor eigen winst, maar ook met de Portugezen als grote concurrent.

Op termijn dromen we van twee ploegen die rechtstreeks de poulefase van de Champions League in mogen. Nederland zijn we volgend seizoen al virtueel voorbij, Portugal wordt een heel ander paar mouwen - zoveel is duidelijk.

Supporteren tegen de Portugezen?

De Portugezen zitten nog met drie ploegen in de running en lijken dus de komende weken nog meer punten te kunnen pakken. Een reden te meer om de komende weken te supporteren voor Bodo/Glimt (tegen Sporting CP), Ferencvaros (tegen Sporting Braga) en VfB Stuttgart (tegen Porto).

🚨 🇵🇹 Sporting CP are still predicted to enter the Champions League directly as the Europa League titleholder replacement!



✅ 🇵🇹 One of three Portuguese clubs will be set to claim it if Porto finish above Club Brugge.



❌ 🇫🇷 PSG are first on the list but they must finish 4th on… pic.twitter.com/6EBLQ2nDxQ — Football Rankings (@FootRankings) March 9, 2026

Als de drie Portugese ploegen snel worden uitgeschakeld, dan kan Genk nog een zaakje doen door tegen Freiburg te overleven en door te gaan op het elan. Als ze de Europa League winnen, dan mogen ze overigens ook rechtstreeks de Champions League in.



Genk of Club Brugge met extra Belgische mogelijkheden?

En dan is er nog de droom van Club Brugge. Als de winnaar van de Europa League al een CL-ticket zou hebben via de competitie, dan komt dat ticket vrij. Onder meer Aston Villa lijkt een van die teams die daar mag aanspraak op maken.

De beste manier om Club Brugge dan aan een ticket voor de League Phase te helpen? Porto dat géén kampioen wordt in Portugal ten koste van Sporting Clube de Portugal, Club Brugge dat tweede wordt én Porto dat twee keer verliest van Stuttgart. Om op te volgen ...