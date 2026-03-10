Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren

Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge ligt uit de Champions League. En dus komt met KRC Genk nog één team uit in de Europese competities. Zo doen we een slechte zaak in de strijd met Portugal op de langere termijn, maar we kunnen en mogen nog steeds dromen.

Club Brugge en KRC Genk zijn de laatste twee ploegen die in de Europese competities uitkwamen. Blauw-zwart ligt eruit, Genk mag voorlopig nog dromen. Dat doen ze voor eigen winst, maar ook met de Portugezen als grote concurrent.

Op termijn dromen we van twee ploegen die rechtstreeks de poulefase van de Champions League in mogen. Nederland zijn we volgend seizoen al virtueel voorbij, Portugal wordt een heel ander paar mouwen - zoveel is duidelijk.

Supporteren tegen de Portugezen?

De Portugezen zitten nog met drie ploegen in de running en lijken dus de komende weken nog meer punten te kunnen pakken. Een reden te meer om de komende weken te supporteren voor Bodo/Glimt (tegen Sporting CP), Ferencvaros (tegen Sporting Braga) en VfB Stuttgart (tegen Porto).

Als de drie Portugese ploegen snel worden uitgeschakeld, dan kan Genk nog een zaakje doen door tegen Freiburg te overleven en door te gaan op het elan. Als ze de Europa League winnen, dan mogen ze overigens ook rechtstreeks de Champions League in.

Lees ook... Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

Genk of Club Brugge met extra Belgische mogelijkheden?

En dan is er nog de droom van Club Brugge. Als de winnaar van de Europa League al een CL-ticket zou hebben via de competitie, dan komt dat ticket vrij. Onder meer Aston Villa lijkt een van die teams die daar mag aanspraak op maken.

De beste manier om Club Brugge dan aan een ticket voor de League Phase te helpen? Porto dat géén kampioen wordt in Portugal ten koste van Sporting Clube de Portugal, Club Brugge dat tweede wordt én Porto dat twee keer verliest van Stuttgart. Om op te volgen ...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Union SG komt met update over blessure van Fuseini

Union SG komt met update over blessure van Fuseini

20:00
Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

17:00
Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

18:20
Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

19:40
Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

16:30
2
OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

19:20
1
Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

12:00
2
"De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden"

"De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden"

15:30
1
Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

19:00
1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal" Interview

1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal"

18:40
Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is Analyse

Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is

15:15
Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

18:00
4
Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..." Reactie

Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..."

16:45
3
Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

17:20
Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

16:00
'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

13:30
"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

11:30
Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

13:00
Standard in buitenlandse handen? Dit kan het gevolg zijn

Standard in buitenlandse handen? Dit kan het gevolg zijn

15:00
1
Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

14:40
Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

14:20
2
Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

11:40
5
DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

14:00
Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

13:15
Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

12:20
4
Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

07:40
8
Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

12:40
2
Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

10:00
1
"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

11:20
8
Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

11:10
"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

10:45
Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

09:30
Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

10:15
OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

11:00
Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

10:30
De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid" Joe Joe over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Maiteke Maiteke over OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle" RememberLierse RememberLierse over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood Joe Joe over Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen Green kill Green kill over Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..." Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan cartman_96 cartman_96 over Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen Dirk1897 Dirk1897 over Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst Jamal de paarse voetbalkwal Jamal de paarse voetbalkwal over Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved