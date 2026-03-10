Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

Thorgan Hazard is aan zijn beste weken bezig bij RSC Anderlecht in lange tijd. Misschien zijn het zelfs zijn beste weken sinds hij aankwam bij paars-wit. En dus lijken de Rode Duivels plots opnieuw te wenken voor de winger.

Met een hattrick tegen Zulte Waregem en twee goals tegen OH Leuven wist Thorgan Hazard zich naar de Gouden Stier als topschutter van de Jupiler Pro League toe te spelen. Reden genoeg voor een selectie voor de Rode Duivels?

Met oog op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada worden de oefenwedstrijden van eind maart heel belangrijk. Wie er dan niet bij is, mag beginnen vrezen voor het WK. Wat denkt grote broer Eden Hazard van de zaak?

Moet Thorgan Hazard opnieuw Rode Duivel worden? Broer Eden spreekt

"Als hij hem selecteert, is het om hem te laten spelen. Ik denk niet dat Thorgan het zal accepteren om geselecteerd te worden en vervolgens op de bank te zitten", aldus Eden Hazard in gesprek met de RTBF over een mogelijke selectie door Rudi Garcia.

"Mijn boodschap aan Rudi Garcia is: ‘Als je Thorgan selecteert, laat hem dan spelen, anders laat je hem thuis.’ Hij is topscorer van de competitie, maar om eerlijk te zijn, is hij nog niet de beste Thorgan", ziet hij nog mogelijkheden.

Eden Hazard wil Vincent Kompany als bondscoach (maar nu nog niet)

Hazard liet zich ook uit over de mogelijke toekomstige bondscoach van de Rode Duivels: "Ik zie het de eerste vier-vijf jaar nog niet gebeuren, want hij is nog maar geen veertig jaar oud, maar ik zie het in Vincent Kompany."



"Nu wil ik hem nog altijd dagelijks bezig zien bij Bayern München, maar ik zie in hem de ideale bondscoach. Het is honderd procent zeker dat hij de juiste man op de juiste plaats zou zijn", aldus Hazard nog.