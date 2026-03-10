Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorgan Hazard is aan zijn beste weken bezig bij RSC Anderlecht in lange tijd. Misschien zijn het zelfs zijn beste weken sinds hij aankwam bij paars-wit. En dus lijken de Rode Duivels plots opnieuw te wenken voor de winger.

Met een hattrick tegen Zulte Waregem en twee goals tegen OH Leuven wist Thorgan Hazard zich naar de Gouden Stier als topschutter van de Jupiler Pro League toe te spelen. Reden genoeg voor een selectie voor de Rode Duivels?

Met oog op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada worden de oefenwedstrijden van eind maart heel belangrijk. Wie er dan niet bij is, mag beginnen vrezen voor het WK. Wat denkt grote broer Eden Hazard van de zaak?

Moet Thorgan Hazard opnieuw Rode Duivel worden? Broer Eden spreekt

"Als hij hem selecteert, is het om hem te laten spelen. Ik denk niet dat Thorgan het zal accepteren om geselecteerd te worden en vervolgens op de bank te zitten", aldus Eden Hazard in gesprek met de RTBF over een mogelijke selectie door Rudi Garcia.

"Mijn boodschap aan Rudi Garcia is: ‘Als je Thorgan selecteert, laat hem dan spelen, anders laat je hem thuis.’ Hij is topscorer van de competitie, maar om eerlijk te zijn, is hij nog niet de beste Thorgan", ziet hij nog mogelijkheden.

Eden Hazard wil Vincent Kompany als bondscoach (maar nu nog niet)

Hazard liet zich ook uit over de mogelijke toekomstige bondscoach van de Rode Duivels: "Ik zie het de eerste vier-vijf jaar nog niet gebeuren, want hij is nog maar geen veertig jaar oud, maar ik zie het in Vincent Kompany."

Lees ook... Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

"Nu wil ik hem nog altijd dagelijks bezig zien bij Bayern München, maar ik zie in hem de ideale bondscoach. Het is honderd procent zeker dat hij de juiste man op de juiste plaats zou zijn", aldus Hazard nog.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Eden Hazard
Vincent Kompany
Thorgan Hazard

Meer nieuws

Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

09:30
Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

14:40
DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

14:00
"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

11:20
8
Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

13:00
'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

13:30
Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

13:15
Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

09:00
5
Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

12:20
OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

11:00
Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

08:00
3
Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

11:40
4
Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

12:40
Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

10:00
1
Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

12:00
1
Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

11:10
"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

11:30
"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

10:45
Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

10:15
Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

10:30
Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

07:20
13
De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

09:15
De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

06:00
KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

08:20
4
Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen

Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen

08:40
32
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

07:40
8
Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

06:30
3
Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

07:00
📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

23:00
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
1
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

18:53
2
Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

22:30
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

20:40
3
Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

20:20
Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over "Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten" JaKu JaKu over Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn" Demogorgon Demogorgon over Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen? luc01 luc01 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht CringeMedia CringeMedia over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt FCB vo altijd FCB vo altijd over Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen LordJozef LordJozef over Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen bompi55 bompi55 over Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved