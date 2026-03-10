Reactie Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..."

Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..."
Foto: © photonews
Cercle Brugge ging afgelopen weekend met 2-1 onderuit op het veld van STVV. De Vereniging speelde volgens coach Onur Cinel een sterke wedstrijd, maar betaalde uiteindelijk het gelag voor een gebrek aan efficiëntie voor doel.

Cercle Brugge kon afgelopen weekend niet winnen op het veld van STVV. De Vereniging ging met 2-1 onderuit na een spannende wedstrijd. Cercle had kansen genoeg, maar vergat zichzelf steeds te belonen.

"We speelden een heel goede wedstrijd tegen een topteam. In beide helften waren er fases waarin we prima speelden, maar STVV was veel efficiënter in de zestien", vertelde trainer Onur Cinel na afloop.

Cinel ziet duidelijk werkpunt bij Cercle Brugge

"Dat misten we wat. Op bepaalde momenten speelden we echt zo dominant en zo goed", gaat hij verder. "Ik ben heel trots op de prestatie van mijn ploeg, want het is niet gemakkelijk om hier te komen spelen."

Cinel beseft wel dat zijn ploeg nu wel een tandje moet bijsteken. "Maar als je nu de volgende stap wil zetten, in die fases dat het echt goed loopt bij ons, dan moeten we gewoon meer scoren."


"We moeten meer uitgespeelde kansen creëren. Dat is wat STVV wél deed. Maar nogmaals, ik ben vooral heel trots op mijn troepen", besluit Cinel. Dit weekend staat de belangrijke thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière op het programma.

Cercle Brugge

