Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

Al weken valt de naam van Alfred Schreuder als nieuwe coach van RSC Anderlecht. Hij heeft een nieuwe job, maar het wordt niet paars-wit.

Nieuwe job voor Alfred Schreuder

De Duitse voetbalbond laat weten dat Alfred Schreuder aan de slag gaat als assistent van bondscoach Julian Nagelsmann bij de Duitse nationale ploeg.

De Nederlander werd de voorbije weken in verband gebracht met RSC Anderlecht, maar die deal ging niet door. Zijn Saudische club Al-Diraiyah wilde hem niet zomaar laten vertrekken.

Schreuder zal zijn werk bij de nationale ploeg combineren met Al-Diraiyah. Daar wil men Schreuder telkens vrijgeven, maar mag hij geen enkele match van de club missen zo is in de Nederlandse pers te horen.

Specifieke taken

“Ik heb veel waardering voor Alfred als trainer en als mens”, zei Nagelsmann bij de voorstelling van zijn nieuwe assistent. “Met zijn ervaring is hij een enorme aanwinst voor ons team met het oog op het komende WK.”

Hij krijgt ook een heel speciale taak. “We hebben voor hem gekozen als extra expert, zodat Mads Buttgereit zich tijdens de training volledig kan concentreren op de standaardsituaties. We verwachten dat standaardsituaties tijdens dit WK nog belangrijker zullen worden.”





Voor Schreuder is Nagelsmann geen onbekende. De twee werkten eerder al samen in Hoffenheim. “Als jonge trainer wist hij mij toen te inspireren met zijn moed, ambitie en vakkennis. Ook na die periode zijn we altijd goed contact blijven houden. Het is voor mij een grote eer dat Julian en zijn team mij hebben gevraagd”, besluit de Nederlander.