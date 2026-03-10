Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

RSC Anderlecht pakte op bezoek bij Club Brugge uit met een degelijke prestatie én een onverhoopt punt. De Champions' Play-offs komen zo wel héél dichtbij, al is er natuurlijk wel nog wat werk aan de winkel.

RSC Anderlecht speelde knap 2-2 gelijk bij Club Brugge en liet vooral goed voetbal zien. "Ik denk dat het voor de neutrale kijker de eerste topper in jaren was die echt goed was", aldus Sam Kerkhofs over het gelijkspel.

RSC Anderlecht gaat geen mal figuur slaan in de play-offs

En hij ging verder over de prestatie van paars-wit in 90 Minutes: "Voor mij was het ook een goede topper, ik denk het wel. Ik wil natuurlijk Anderlecht liever nog dominanter in het spel zien, maar op zich had ik deze prestaties wel al niet verwacht."

"Ik vind dat het de eerste keer is dat we echt strijd hebben getoond en het is wel hoopvol. Het is nog niet mathematisch zeker, maar als we zo spelen gaan we geen mal figuur slaan in de Champions" Play-offs, denk ik."

Ook Tuur Dierckx aangenaam verrast door RSC Anderlecht

"Daar was ik tot een maand geleden nog heel bang van. Toen dacht ik: als we play-off 1 halen, wat gaan we daar dan zelfs doen? Los van de twee goals had Anderlecht toch nog een paar grote kansen, dus als je vijf kansen kan ontwikkelen op Club Brugge is dat niet slecht."

Tuur Dierckx pikte meteen in: "Ik was ook aangenaam verrast door wat Anderlecht liet zien. Ze namen het goed over na het begin. De laatste keren dat Anderlecht in Brugge kwam spelen was dat niet zo, dus dit is hoopvol."