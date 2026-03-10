Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

Het is dit seizoen echt wel het seizoen van de wisselende kansen. Met nog twee speeldagen voor de boeg durven we nog steeds niet met zekerheid te zeggen wie nu de Champions' Play-offs zullen spelen. Drie ploegen zijn zeker, twee ploegen staan er dichtbij en voor ticket zes ...

Union SG (60 punten), Club Brugge en STVV (beiden 57 punten) zijn al een paar weken honderd procent zeker van de Champions' Play-offs. Bovendien zullen ze alledrie ook na halvering van de punten een leuke bonus hebben op de rest.

De kloof van Club Brugge en STVV met Anderlecht op plaats vier is op dit moment liefst dertien eenheden, de rest volgt op een nog grotere achterstand. De reguliere kampioen worden levert een (laag) Europees ticket op, maar de strijd om de top-6 zal de komende twee weken belangrijker zijn.

Anderlecht (44 punten) en KV Mechelen (42 punten)

Hoog tijd dus om te kijken naar de programma's van de ploegen die wél nog kans maken om de top-6 te gaan halen. KV Mechelen ontvangt daarin op speeldag 29 meteen RSC Anderlecht in een levensbelangrijk duel om de top-6 te halen.

Op de laatste speeldag krijgt paars-wit tegen Cercle Brugge nog een extra kans, terwijl KV Mechelen dan naar Club Brugge moet. Paars-wit heeft genoeg aan 1 op 6, Mechelen aan 3 op 6 om zeker te zijn van de top-6. Anders moet naar de andere ploegen gekeken worden.

KAA Gent (39 punten), Standard, Genk en Westerlo (allen 38 punten)

Over naar de vier ploegen die voor de zesde plaats lijken te strijden. Gent heeft nog een puntje meer dan Standard, Genk en Westerlo. De Rouches hebben het voordeel dat ze al elf keer wonnen, in tegenstelling tot Genk en Westerlo die elk tien keer wonnen.



Speeldag 29 brengt ons KAA Gent - Zulte Waregem, Westerlo - Club Brugge, KRC Genk - STVV en Antwerp - Standard. Op speeldag 30 is er een onderling duel tussen Standard en Westerlo, trekt Gent naar Dender en Genk naar La Louvière.

Een scenario waarbij Gent twee keer verliest, Standard en Westerlo tegen elkaar 1 op 6 en ook Genk twee keer verliest, waardoor Antwerp of Charleroi (elk 34 punten op dit moment) nog de top-6 halen? Mathematisch kan het nog ...