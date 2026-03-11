Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

KV Mechelen liet vorig weekend een eerste kans op de Champions' Play-offs liggen, maar krijgt snel een nieuwe. Tegen Anderlecht wil Malinwa het voor eigen publiek afmaken.

KV Mechelen kon afgelopen weekend een ticket voor de Champions' Play-offs bemachtigen op het veld van KAA Gent. De Kakkers konden echter niet overtuigen en gingen met 3-1 onderuit.

Dat betekende dus ook geen zekerheid over PO1. Dit weekend krijgen de troepen van Fred Vanderbiest opnieuw de kans om zich in de top zes te nestelen.

Anderlecht komt op bezoek Achter de Kazerne. Paars-wit is al zeker van de Champions' Play-offs, maar zitten in een bijzonder goede periode onder coach Jérémy Taravel.

Uitverkocht Achter de Kazerne moet KV Mechelen richting Champions' Play-offs stuwen

Toch krijgt ook KV Mechelen een ferme boost. De club maakte woensdag bekend dat het stadion volledig uitverkocht is voor de komst van de Brusselaars. KVM kan dus rekenen op een geweldige sfeer voor eigen publiek.

KV Mechelen weet dus wat het te doen staat. Met een uitverkocht Achter de Kazerne en een plek in de Champions' Play-offs binnen handbereik ligt de druk volledig bij de thuisploeg.



