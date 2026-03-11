PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'
Joel Ordoñez is grof wild. PSG en Liverpool FC zijn concreet in de markt voor de verdediger van Club Brugge. En één van beide grootmachten maakt duidelijke vorderingen.

Galatasaray SK, Olympique Marseille, Aston Villa, Newcastle United, Atlético Madrid,… Eén voor één werden voorgenoemde topclubs in verband gebracht met Joel Ordoñez. 

Al kunnen we nu al stellen: ze boksen één voor één boven hun gewicht. Twee absolute grootmachten maken onder elkaar uit wie de Ecuadoriaan deze zomer aan pers en publiek mag voorstellen: PSG en Liverpool FC.

Nog twee kandidaten: PSG en Liverpool FC

De Fransen willen Ordoñez als vervanger voor Marquinhos, terwijl de Engelsen in de verdediger van Club Brugge de gedoodverfde opvolger voor Virgil van Dijk zien. Al is er één ploeg die duidelijke vorderingen maakt in het dossier. 

Franse media weten dat PSG héél positief is over het dossier. De Fransen hebben de eerste gesprekken met Club Brugge achter de rug. Het (gedroomde) prijskaartje van vijftig miljoen euro lijkt geen struikelblok te vormen.

Duidelijke voorkeur van speler zelf ligt in...

Daarnaast gaat ook de voorkeur van Ordoñez zelf uit naar PSG. Met Willian Pacho zou Ordoñez in het Parc des Princes een Ecuadoriaans duo kunnen vormen in het hart van de defensie. Al kunnen we ons evenzeer voorstellen dat het Parijse voorstel op financieel vlak héél aantrekkelijk is.

