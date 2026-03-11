KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

De fans van KV Mechelen willen voor de komst van Anderlecht een topsfeer creëren. Ze hadden een tifo voorzien, maar die werd afgekeurd.

KV Mechelen haalde sinds de invoering in 2009-2010 nog nooit de Champions' Play-offs. Dat zou dit seizoen kunnen veranderen, dat naar alle waarschijnlijkheid ook het laatste met play-offs wordt. Voorlopig dan toch.

Er is dus algemene mobilisatie bij Malinwa, dat zijn ticket voor PO1 kan veiligstellen bij winst tegen Sporting Anderlecht, nu zondag in een uitverkocht Achter de Kazerne, zo meldde de club woensdag.

Deze week trekken de verschillende supportersgroeperingen van Mechelen alle registers open om voor dit cruciale duel een topsfeer te creëren, maar ze klagen dat ze worden afgeremd door de lokale autoriteiten.

Tifo geweigerd voor KV Mechelen - Anderlecht

De supportersfederatie Vijfentwintig Zeven stuurde namelijk een persbericht de wereld in na de weigering van een tifo van 8 bij 20 meter met de boodschap "Forza Malinwa" voor de komst van Anderlecht. "De politie weigert de actie vanwege kortstondige verminderde zichtbaarheid van supporters en het ontrollen vanuit skyboxen; argumenten die niet in het protocol zijn opgenomen en ingaan tegen gemaakte afspraken", klinkt het bij de fans.





"We zitten met de handen in het haar. Iedere vorm van constructiviteit, dialoog en compromis heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Het is verontrustend dat binnen de politionele werking van Mechelen individuele beslissingen genomen kunnen worden zonder verantwoording of gegronde motivering."

Met de drang om alles te geven, maar ook de frustratie dat ze niet gesteund worden door hun stad, beleven de Mechelse supporters mogelijk hun allereerste kwalificatie voor de Champions Play-offs. "Dit is de waanzin voorbij", besluiten de supporters.