ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

Lionel Messi gaat tot eind 2028 door bij Inter Miami CF. En de Argentijn zal er niet armer van worden. Wat verdient de Argentijn in loondienst bij Jorge Mas?

Lionel Messi tekende in 2023 zijn eerste contact bij Inter Miami CF. Eind 2025 verlengde De Vlo dat contract tot eind 2028. En dat kost een zakcentje aan de rooshemden.

Volgens de officiële cijfers van de Major League Soccer verdient Messi jaarlijks tien miljoen euro in Miami. Via een bonussensysteem kan dat bedrag oplopen tot achttien miljoen euro.

Ik betaal Lionel Messi jaarlijks een bedrag tussen zeventig en tachtig miljoen euro

"Ik betaal Messi jaarlijks een bedrag tussen zeventig en tachtig miljoen euro", klapt Jorge Mas uit de biecht bij Bloomberg. "En ik wil er meteen aan toevoegen dat hij elke cent waard is."

Mas is samen met broer José en David Beckham eigenaar van de club. Al komt daar vanaf 2029 - daar gaan we toch van uit? - een extra mede-eigenaar bij.

Torenhoog loon en... aandelen als hij stopt



Toen Messi in 2023 tekende voor Inter Miami zat er eveneens een aandelenpakket in de deal vervat. Die aandelen worden actief van zodra Messi de voetbalschoenen aan de haak hangt.

