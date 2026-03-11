ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami
Foto: © photonews
Word fan van Inter Miami CF! 4

Lionel Messi gaat tot eind 2028 door bij Inter Miami CF. En de Argentijn zal er niet armer van worden. Wat verdient de Argentijn in loondienst bij Jorge Mas?

Lionel Messi tekende in 2023 zijn eerste contact bij Inter Miami CF. Eind 2025 verlengde De Vlo dat contract tot eind 2028. En dat kost een zakcentje aan de rooshemden.

Volgens de officiële cijfers van de Major League Soccer verdient Messi jaarlijks tien miljoen euro in Miami. Via een bonussensysteem kan dat bedrag oplopen tot achttien miljoen euro.

Ik betaal Lionel Messi jaarlijks een bedrag tussen zeventig en tachtig miljoen euro

Jorge Mas

"Ik betaal Messi jaarlijks een bedrag tussen zeventig en tachtig miljoen euro", klapt Jorge Mas uit de biecht bij Bloomberg. "En ik wil er meteen aan toevoegen dat hij elke cent waard is."

Mas is samen met broer José en David Beckham eigenaar van de club. Al komt daar vanaf 2029 - daar gaan we toch van uit? - een extra mede-eigenaar bij.

Torenhoog loon en... aandelen als hij stopt


Toen Messi in 2023 tekende voor Inter Miami zat er eveneens een aandelenpakket in de deal vervat. Die aandelen worden actief van zodra Messi de voetbalschoenen aan de haak hangt.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Inter Miami CF
Lionel Messi

Meer nieuws

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
1
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

22:00
10
Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

21:40
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

21:00
In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

20:40
Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

20:20
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

20:00
1
Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

19:40
1
Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

19:20
Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

19:00
Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

18:30
Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Analyse

Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen

18:40
Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

18:20
Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

18:00
De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

17:50
3
KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

17:40
3
Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

17:20
4
Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

17:00
4
Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

16:30
"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

16:15
Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

16:00
Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

15:30
5
Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

15:00
2
Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

14:40
2
Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

14:20
2
Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

14:00
14
Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

13:30
Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

13:15
1
De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

13:04
Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

12:40
1
"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

12:20
Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

12:00
Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard... Analyse

Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard...

11:40
1
'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

11:20
3
Cruisen met de Ferrari van Samy en opmerkelijk verhaal van Sels: "Moest zijn schoenen kuisen" De derde helft

Cruisen met de Ferrari van Samy en opmerkelijk verhaal van Sels: "Moest zijn schoenen kuisen"

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 3
New England Revolution New England Revolution Uitg Houston Dynamo Houston Dynamo
New York City FC New York City FC 5-0 Orlando City Orlando City
D.C. United D.C. United 1-2 Inter Miami CF Inter Miami CF
Atlanta United FC Atlanta United FC 2-3 Real Salt Lake Real Salt Lake
Columbus Crew Columbus Crew 0-0 Chicago Fire Chicago Fire
Charlotte FC Charlotte FC 3-1 Austin FC Austin FC
Philadelphia Union Philadelphia Union 0-1 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 0-1 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Nashville SC Nashville SC 3-1 Minnesota United Minnesota United
St. Louis City St. Louis City 0-1 Seattle Sounders Seattle Sounders
Colorado Rapids Colorado Rapids 4-1 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Portland Timbers Portland Timbers 1-4 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC Los Angeles FC 1-0 FC Dallas FC Dallas
New York Red Bulls New York Red Bulls 0-3 CF Montreal CF Montreal
FC Cincinnati FC Cincinnati 0-1 Toronto FC Toronto FC

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League NikiSan NikiSan over 🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen Venom#13 Venom#13 over Real Madrid - Manchester City: 2-0 Venom#13 Venom#13 over Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde Venom#13 Venom#13 over Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht" Vital Verheyen Vital Verheyen over Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK FCBalto FCBalto over Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt Venom#13 Venom#13 over Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku' Joske89 Joske89 over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood RememberLierse RememberLierse over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved