SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
10 reacties
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League
Foto: © photonews
SK Beveren promoveert naar de Jupiler Pro League. Check! SK Beveren pakt midden maart al de titel in de Challenger Pro League. Check!

De fans van SK Beveren droomden al weken van een titelfeestje op Daknam. De resultaten van de rechtstreekse concurrenten beslisten er anders over.

Met enkele dagen uitstel mag de champagne nu toch nog een keertje ontkurkt worden. SK Beveren kroonde zich vanavond tot kampioen in de Challenger Pro League.

De Leeuwen wonnen vanavond met 3-2 van RWDM. De kloof met eerste achtervolger KV Kortrijk bedraagt maar liefst twintig punten. Onoverbrugbaar.

Beveren was al enkele weken zeker van promotie naar de Jupiler Pro League. De titel is de kers op een heerlijke taart.

Hét volgende doel: een seizoen zonder nederlaag

De Waaslanders blijven met 75 op 81 ongeslagen. Doen ze het seizoen uit zonder één nederlaag? Het zou alvast een historische prestatie zijn.

SK Beveren

