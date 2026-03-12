Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

De zware blessure van Luis Ángel Malagón kan onverwacht nieuwe perspectieven openen voor een oude bekende uit het Belgische voetbal.

Door zijn gescheurde achillespees moet de doelman van Club América wellicht passen voor het komende WK, waardoor de naam van Guillermo Ochoa opnieuw circuleert bij de Mexicaanse nationale ploeg.

Malagón liep zijn blessure op tijdens een duel in de CONCACAF Champions Cup tegen Philadelphia Union. De doelman gold als de beoogde nummer één van Mexico voor het wereldkampioenschap dat deels in eigen land wordt georganiseerd. Door zijn langdurige afwezigheid moet bondscoach Javier Aguirre nu op zoek naar alternatieven.

Ochoa tussen 2017 en 2019 onder de lat bij Standard

In de Mexicaanse media wordt daarom opnieuw gekeken naar Ochoa, die tussen 2017 en 2019 nog onder de lat stond bij Standard de Liège. Hij veroverde er ook de Beker van België. De flamboyante keeper groeide er uit tot een publiekslieveling en liet in België geregeld zien waarom hij jarenlang een vaste waarde was bij de Mexicaanse nationale ploeg.

Hoewel Ochoa inmiddels 40 jaar is, blijft hij actief op hoog niveau. Sinds eind september 2025 speelt hij voor AEL Limassol op Cyprus, waar hij bijna elke wedstrijd onder de lat staat. Op één schorsing na speelde hij dit seizoen telkens negentig minuten.

Enorme ervaring een voordeel

Toch zijn er ook andere kandidaten om het doel van Mexico te verdedigen. Raúl Rangel maakte de voorbije interlands indruk en hield tegen landen als Uruguay national football team en Panama national football team telkens de nul. Daarnaast worden ook Carlos Acevedo en Julio González genoemd als mogelijke opties.





Toch heeft Ochoa één groot voordeel: zijn enorme ervaring op het wereldtoneel. De Mexicaan was al aanwezig op vijf WK’s en stond sinds 2014 telkens als basisspeler onder de lat. Daardoor zou de voormalige doelman van Standard, ondanks zijn leeftijd, plots opnieuw een verrassende kandidaat kunnen worden om nog een laatste keer het doel van Mexico te verdedigen op een wereldkampioenschap.