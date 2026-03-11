Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

Het is nu al héél duidelijk dat Alvaro Arbeloa na het seizoen moet wijken als coach van Real Madrid. Jürgen Klopp leek de gedoodverfde nieuwe coach van de Spaanse grootmacht. Is er een kink in de kabel?

Het leek de voorbije weken meermaals een zekerheid. Jürgen Klopp had een mondeling akkoord om de nieuwe coach van Real Madrid te worden.

Meer zelfs: ondertussen wankelt de stoel van de Duitser bij Red Bull. Een extra teken aan de wand dat de voormalige coach van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool FC naar de Spaanse hoofdstad zou verhuizen?

Zit er ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp?

Al weet Corriere dello Sport dat er een kink in de kabel zit. Florentino Perez is de eisen van Klopp - de coach stuurde al meerdere spelers door die Real Madrid moét halen - al beu vooraleer de nieuwe coach officieel aangesteld is.

Al heeft Perez een plan B. Real Madrid heeft naar de interesse van Massimiliano Allegri gepolst. De 58-jarige Italiaan staat momenteel aan het roer bij AC Milan. Zijn contract in San Siro loopt overigens tot medio 2027.

Derde keer, goede keer?



Perez heeft al langer een zwak voor Allegri. Ook in 2019 en 2021 probeerde Real Madrid hem te halen, maar evenveel keer kwam het niet tot een samenwerking. Derde maal is toch scheepsrecht?