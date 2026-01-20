Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'
Jürgen Klopp werd de voorbije dagen aan Real Madrid gelinkt. Ondertussen weten we dat de eerste gesprekken tussen de Spaanse grootmacht en Real Madrid al van voor het ontslag van Xabi Alonso dateren.

Florentino Perez had het afscheid van Xabi Alonso al langer in het hoofd. Ondertussen is de voormalige middenvelder geen coach meer van Real Madrid.

Alvaro Arbeloa werd doorschoven van Real Madrid B naar de A-ploeg, maar de Spanjaard is slechts een tussenpaus. Jürgen Klopp draait niet zomaar rondjes op de geruchtenmolen.

Gesprekken zijn al even aan de gang

De Spaanse en Duitse media weten dat de eerste contacten tussen Perez en Klopp al enkele weken geleden gelegd zijn. Meer zelfs: Klopp heeft duidelijk aangegeven dat hij voor De Koninklijke wil komen werken.

Al was de Duitser meteen duidelijk dat hij niet middenin het lopende seizoen wil verhuizen. Klopp zal het seizoen dan ook uitdoen als Head of Global Soccer bij Red Bull.

Tussenpaus


Een terugkeer van Klopp in de dug-out zit er dus aan te komen. En de kans is héél groot dat Arbeloa van bij het begin al wist dat hij komende zomer opnieuw een stapje opzij zal moeten zetten.

Real Madrid
Jürgen Klopp

