Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

Bij RSC Anderlecht blijft Colin Coosemans een sleutelrol spelen tussen de palen. Ook binnen de staf wordt zijn belang benadrukt. Silvio Proto, tegenwoordig goalkeeper coördinator en lid van de technische staf van Jérémy Taravel, onderstreept hoe cruciaal de doelman is voor paars-wit.

Volgens Proto bewees Coosemans zijn waarde onder meer in het bekertweeluik tegen Antwerp. “Als hij in de heenmatch met negen tegen elf die 0-1 niet op het bord houdt, was er misschien zelfs geen sprake geweest van die geweldige remonte in de return", klinkt het in HLN.

Toch blijft de contractsituatie van Coosemans een gespreksonderwerp. Proto begrijpt dat het dossier aansleept, maar relativeert. “Toen ik zelf nog speelde, weigerde ik altijd om tijdens het seizoen over contracten te praten. Het ideale moment om te onderhandelen is op het einde van het seizoen.”

Hij denkt ook dat bepaalde uitspraken in de media de zaak niet geholpen hebben. Zo stelde sportief directeur Olivier Renard eerder dat Coosemans al een aantrekkelijk voorstel had gekregen. “Die media-uitspatting heeft hem misschien weinig goed gedaan", aldus Proto.

Anderlecht wil beter worden dan Genk in doelmannen opleiden

Naast zijn rol in de A-kern werkt Proto ook aan een langetermijnproject voor de doelmannenopleiding op Neerpede. Daarbij begeleidt hij jonge talenten individueel en wordt hun ontwikkeling nauwgezet opgevolgd. Namen als Mattis Seghers en Kamiel Timmermans maken deel uit van die nieuwe generatie.

De ambitie is duidelijk: Anderlecht opnieuw een referentie maken in het opleiden van keepers. “We willen zelfs voorbij KRC Genk gaan", zegt Proto. “Maar één ding staat vast: ik zal nooit beweren dat we Colin opzij moeten schuiven om een jongere z’n kans te geven. Dat zou een slecht signaal zijn naar onze aanvoerder en nummer één.”