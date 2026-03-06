"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

Sven Vermant speelde 414 wedstrijden voor Club Brugge. Hij volgt zijn Romeo van heel erg nabij op, al is zijn zoon totaal anders dan hemzelf.

Club Brugge op toerental

Sven Vermant ziet Club Brugge de komende weken helemaal op toerental komen, zeker nu blauw-zwart uitgeschakeld is in de Beker van België en de Croky Cup.

“Ik verwacht dat de Bruggelingen in deze laatste fase van de reguliere competitie nog maar heel weinig zullen laten liggen. Zelfs met de nakende puntenhalvering telt elk punt”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Zoon Romeo is aan het doorbreken bij Club Brugge. Hij volgt zijn zoon heel goed op, maar de afstand groeit. “Romeo wordt steeds onafhankelijker, en dat vind ik cruciaal”, aldus Vermant.

Extraverte Romeo Vermant

Een van de grootste verschillen tussen de twee is het karakter. Romeo is veel extraverter en dat hebben we vorig jaar gezien in de bekerfinale, toen hij op een stoeltje ging zitten, samen met Christos Tzolis. “Ik heb hem achteraf toch even vriendelijk om uitleg gevraagd”, aldus Sven Vermant.

“Hij zei dat het een ingeving van het moment was. Op het moment dat hij op die stoel ging zitten, overviel hem plotseling wel het besef: 'Nu móéten we deze beker wel winnen, anders maak ik me onsterfelijk belachelijk.' Daar sprak voor mij wel veel maturiteit uit”, besluit vader Vermant.