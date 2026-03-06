Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

Sporting Charleroi lijkt dit jaar naast de Champions' Play-offs te grijpen. Vorige week verloor het in eigen huis met 1-2 van Club Brugge en daar was achteraf heel wat over te doen. Hans Cornelis is nu teruggekomen op de zaak en heeft verbaasd met een paar uitspraken.

Sporting Charleroi leek een uur lang op weg naar een stunt tegen Club Brugge. Keita had voor de 1-0 gezorgd en de Henegouwers hadden alles op orde in Het Zwarte Land. En toen ging het helemaal verkeerd in een halfuurtje.

Hans Cornelis heeft nog iets te zeggen over strafschoppen Club Brugge én Westerlo tegen Charleroi

Er was de doldwaze fout van Kevin Van den Kerkhof, waardoor het team een halfuur met een man minder moest spelen. Een kwartier voor tijd maakte Tzolis er 1-1 van vanop de stip, in minuut 100 zorgde Ordonez nog voor drie Brugse punten.

Bij Charleroi was iedereen boos na de 1-2 en een week later lijken ze daar vooralsnog weinig van terug te trekken in hun bewoordingen. Zelfs over de rode kaart waar geen enkele twijfel over kon bestaan, blijft Cornelis verbazen.

Van den Kerkhof had geen slechte intenties volgens Hans Cornelis

"Het was een slechte beslissing van hem, maar niets slechts. Hij zei dat hij de bal probeerde te spelen en hij had niets kwaads in de zin", aldus Cornelis op zijn persconferentie opgetekend volgens Sudpresse. En daar bleef het niet bij.



"Zowel de strafschop tegen Club Brugge als de vorige tegen Westerlo waren geen strafschoppen voor mij", ging de coach van Charleroi verder. "Als we er niet over spreken, dan zal het ook geen discussie worden in de media."